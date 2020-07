Lieu, date, diffusion à la télévision et diffusion en direct

Chelsea et Arsenal se sont qualifiés pour la finale de la FA Cup cette année. Vous pouvez savoir quand et où ils se rencontrent et comment regarder le match à la télévision et diffuser en direct ici.

Obtenez votre mois d’essai gratuit de DAZN ici et suivez la finale de la FA Cup en direct!

Le lieu de la finale de la FA Cup est, comme chaque année, le stade de Wembley à Londres. Le deuxième plus grand stade d’Europe après le Camp Nou de Barcelone (90 000 places) propose du gazon hybride comme surface.

Il commence le samedi 1er août à 18 h. Anthony Taylor dirigera le match.

Chelsea vs Arsenal: la finale de la FA Cup à la télévision et en direct

Vous ferez partie de la fête en direct DAZN. Le service de streaming vous montre l’intégralité du jeu en direct et en exclusivité.

Avec les rapports préliminaires commence DAZN Déjà à 18h15, l’équipe suivante travaille pour vous:

Modérateur : Tobias Wahnschaffe

: Tobias Wahnschaffe commentateur : Levier Uli

: Levier Uli expert: Helge Payer

Rien pour le moment DAZN– Abonnement? Alors sécurisez le mois d'essai gratuit du service de streaming ici.

En plus de la FA Cup, le « Netflix des Sports » propose également de nombreux matchs de la Bundesliga, de la Serie A, de la Primera Division et de la Ligue 1. Il y a aussi des matchs sélectionnés de la Ligue des champions et de toute la Ligue Europa. DAZN vivre.

Est également loin du football DAZN bien positionné, en plus du tennis, de la lutte et des fléchettes, il y a beaucoup d’arts martiaux et de sports américains (NBA, NFL, NHL, MLB) sur la plateforme du service de streaming.

partie de DAZN-La communauté sera pour 11,99 euros par mois ou 119,99 euros par an (soit l’équivalent d’une dizaine d’euros / mois).

Chelsea vs Arsenal: une histoire de la finale de la FA Cup

Deux clubs londoniens disputent la finale de ce qui est probablement le trophée le plus historique d’Europe à Londres – tout sauf un festival de football serait une surprise.

La dernière finale jusqu’à présent était également de première classe entre les deux lorsque les Gunners et les Blues se sont affrontés en finale de la Ligue Europa 2018/19.

En mai 2019, le Chelsea FC s’est imposé 4-1 (0-0) à Bakou. Vainqueur du match à l’époque: un certain Eden Hazard avec deux coups sûrs.

Mais le duel des clubs londoniens a aussi une longue histoire en dehors de l’EL. Au total, Arsenal et Chelsea se sont rencontrés 184 fois.

Arsenal a prévalu 72 fois, tandis que Chelsea a fait match nul 59 fois en 53 nuls. Plus récemment, il y a eu un 2-2 à Stamford Bridge en janvier de cette année.

FA Cup, finale: les finales passées