Liens entre le court-métrage de Spike Lee George Floyd, Eric Gardner et Radio Raheem

Spike Lee a sorti un nouveau court métrage intitulé Quand l’histoire cessera-t-elle de se répéter? Le court-métrage relie la mort de George Floyd, Eric Gardner, et son Faire la bonne chose Radio Raheem et met en valeur le rôle de la brutalité policière contre les Noirs joue un rôle dans chacun d’eux. Le clip de 94 secondes a été publié sur la page Twitter du réalisateur et a fait ses débuts sur CNN dans une interview avec l’ancre Don Lemon, où Spike Lee a dit: « Nous le voyons encore et encore et encore. C’est la chose, le massacre de corps noirs, c’est sur quoi ce pays est construit. » vous pouvez voir le court ci-dessous.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner et George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE – Spike Lee (@SpikeLeeJoint) 1 juin 2020

Spike Lee à son plus puissant

Eric Garner est décédé en 2014 à Staten Island après qu’un policier de la ville de New York lui ait mis un étranglement, et Garner avait dit: « Je ne peux pas respirer » 11 fois. Garner a été déclaré mort dans un hôpital de la région environ une heure plus tard. George Floyd est décédé le 25 mai après que l’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été capturé sur vidéo en appuyant sur son genou dans le cou de Floyd alors que Floyd, menotté de 46 ans, disait à plusieurs reprises: « Je ne peux pas respirer ». Floyd est décédé plus tard dans la journée et Chauvin a été accusé de meurtre et d’homicide involontaire. Ces deux décès ont conduit à des manifestations de masse contre les inégalités raciales et la brutalité policière dans le monde, mais surtout aux États-Unis.

Joint de Spike Lee Faire la bonne chose est sorti en 1989. Ce fut un énorme succès auprès du public et des critiques et nominé pour de nombreuses distinctions, dont deux Oscars. Le film a été reconnu comme étant « culturellement, historiquement et esthétiquement significatif » par la Bibliothèque du Congrès et ajouté au National Film Registry en 1999. Après la semaine dernière des événements aux États-Unis, jamais le travail que Spike Lee a fait avec cela le film semblait plus pertinent qu’en ce moment. Son nouveau film Da 5 Bloods fait ses débuts sur Netflix le 12 juin.

