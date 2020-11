L’icône d’Arsenal nomme un joueur qui a égalé la qualité de Partey à Old Trafford – .

Photo par Tim Keeton / Piscine via Getty Images

La légende d’Arsenal, Martin Keown, a écrit dans sa chronique du Daily Mail à propos du « milieu de terrain dominant deux » de son ancienne équipe à Old Trafford.

Les hommes de Mikel Arteta ont affronté Manchester United après des défaites consécutives en Premier League. Le bilan des Gunners contre les six premiers à l’extérieur de la maison a été épouvantable récemment, mais cela ne semblait pas avoir d’effet du tout hier.

Arsenal a commencé le match avec brio et a dominé Manchester United en première période. Un pénalty brillant de Pierre-Emerick Aubameyang en seconde période leur a donné l’avantage, et cela a suffi à mettre fin à leur séquence sans victoire à l’extérieur contre les grandes équipes.

Aubameyang, quand il marque, fait généralement la une des journaux, mais Arsenal en avait d’autres à remercier après la victoire. Gabriel Magalhaes a été solide tout au long et mérite une tonne de crédit pour s’être installé comme il l’a fait.

Les meilleures performances à Old Trafford sont cependant venues de Thomas Partey et de Mohamed Elneny. Le duo de milieu de terrain s’est à peine trompé sur tout le match et, sans eux, Arsenal aurait lutté comme avant.

Keown salue Partey et Elneny

Keown était plein d’éloges pour le duo d’Arteta au milieu du parc. La qualité de Partey au milieu de terrain était attendue, mais Keown pense qu’Elneny a égalé le Ghanéen avec sa performance contre les Red Devils.

Il a écrit: «Arsenal n’avait pas gagné à Old Trafford depuis 2006. Ils n’avaient pas battu une équipe« Big-Six »à l’extérieur de la maison depuis 2015. Mais Mikel Arteta a brisé ces deux hoodoos dimanche grâce à son milieu de terrain dominant deux.

«J’ai eu la chance de jouer derrière des couples exceptionnels sous un maillot d’Arsenal, dont Patrick Vieira et Emmanuel Petit et Vieira et Gilberto Silva. C’est un travail incroyablement important d’agir comme cet écran devant la défense et Mohamed Elneny et Thomas Partey étaient solides ici.

Photo de Visionhaus

«Il y a eu beaucoup d’attention sur Partey lors de la signature de l’été. Mais Elneny est à la hauteur de la qualité de son nouveau coéquipier au milieu de terrain.

Beaucoup s’attendaient à ce qu’Elneny soit vendu cet été après son retour de son prêt en Turquie. Cependant, Arteta a vu quelque chose en lui, et l’Egyptien se comporte avec brio chaque fois qu’on lui donne un départ.

Arsenal a remporté la FA Cup la saison dernière et l’une des principales raisons pour lesquelles ils l’ont fait était leur duo de milieu de terrain. Granit Xhaka et Dani Ceballos étaient incroyables sous Arteta, mais les deux ont été laissés sur le banc à Old Trafford.

Partey et Elneny se sont brillamment complimentés contre Manchester United. Les deux joueurs ont équilibré leurs responsabilités offensives et défensives sans aucun problème, et ce ne serait pas une surprise de les voir conserver leur place dans la Premier League XI pendant une période considérable.

Photo de Paul Ellis – Piscine / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Gary Neville s’extasie sur le défenseur d’Arsenal Gabriel

