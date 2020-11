Libby Geist, cadre supérieur du documentaire ESPN, quitte

Libby Geist devient le dernier responsable du contenu ESPN à quitter le géant des médias sportifs appartenant à Disney.

Geist, qui a été vice-président et producteur exécutif pour ESPN Films et contenu original, partira à la fin de l’année, ce qui a été rapporté pour la première fois par Sports Business Journal. Geist est maintenant le deuxième grand responsable de la programmation à quitter ESPN, à la suite de la décision du vice-président exécutif du contenu Connor Schell, la semaine dernière, de se retirer et de créer sa propre société de production.

Geist travaillait pour ESPN depuis 12 ans et était producteur exécutif de deux des séries documentaires les plus populaires de la société, «The Last Dance» et «OJ: Made in America».

Comme pour Schell, le départ prochain de Libby Geist n’est pas lié aux suppressions d’emplois massives annoncées par ESPN plus tôt ce mois-ci. La société a déclaré qu’elle licencierait 300 employés et supprimerait 200 postes vacants dans le but de transférer davantage de ressources vers sa stratégie commerciale directe aux consommateurs, son contenu numérique et «des expériences télévisuelles innovantes continues».

Avec Schell, Jodi Markley, qui a occupé le poste de vice-président exécutif, Content Operations & Creative Services, a choisi de prendre sa retraite après 32 ans. La semaine dernière, ESPN a réinitialisé son équipe de direction, passant les tâches de Schell à d’autres cadres, à savoir Burke Magnus, qui dirige la programmation et la planification.