Liam Neeson jouera dans un nouveau riff sur la vitesse – / Film

Liam NeesonLa carrière de dernière étape en tant que star de l’action devrait se poursuivre Châtiment, le dernier film de Prédateurs réalisateur Nimród Antal.

Nous venons de classer tous les films d’action Old Man Liam Neeson la semaine dernière, et il semble que nous devrons mettre à jour cette liste après que celui-ci entre dans la mêlée. Obtenez les détails sur le nouveau film ci-dessous.

Date limite rapporte que Studiocanal, The Picture Company et Ombra Productions s’associent pour créer Châtiment, un thriller d’action qui semble sur le point d’entrer dans les rangs supérieurs du temple de la renommée du film d’action Old Man Liam Neeson. L’histoire implique un homme d’affaires qui découvre qu’un assaillant inconnu a câblé une bombe sur sa voiture, et le méchant menace de faire sauter la voiture si l’homme d’affaires ne suit pas une série de commandes tout au long de la journée. Et il y a aussi une torsion: la famille de l’homme d’affaires est dans la voiture avec lui.

Châtiment est en fait un remake d’un film espagnol de 2015 appelé El Desconcido, qui a l’air vraiment tendu:

Si l’idée de Liam Neeson dans un La vitesse le riff vous semble quelque chose que le collaborateur fréquent de Neeson Jaume Collet-Serra dirigerait, vous n’êtes pas seul. Après tout, Collet-Serra dirigeait auparavant Courir toute la nuit, Inconnue, Sans arrêt, et Le banlieue. Il s’est taillé un joli petit coin pour lui-même en faisant ces retours en arrière masculins, à mi-budget des années 1990, alors j’ai été un peu surpris de constater qu’il n’allait pas diriger celui-ci. Mais il s’avère qu’il est impliqué dans ce projet: Collet-Serra est l’un des producteurs du film car Ombra Productions est sa société de production. Juan Sola (Le banlieue), Andrew Rona (Équilibre), et Alex Heineman (Viens jouer) serviront également de producteurs.

Les tâches de réalisation reviennent à Nimród Antal, qui était plus récemment derrière la caméra pendant deux épisodes de Serviteur, L’émission AppleTV + de M. Night Shyamalan. En plus du film de 2010 Prédateurs, Antal a également réalisé des films comme Kontrol, Blindé, poste vacant, et Metallica: à travers le jamais. Il me semble être un type de cinéaste dépouillé et fougueux qui peut livrer un film comme celui-ci à temps et sans budget … mais pourra-t-il lui donner ce mystérieux facteur X qui se trouve dans le meilleur de Filmographie d’action de Neeson?

Chris Salmanpour, qui n’a pas encore produit de générique de scénario à son nom, écrit le scénario avec Andrew Baldwin, qui a écrit La prise, un thriller d’action avec Idris Elba et Richard Madden qui était à l’origine connu sous le nom de jour de la Bastille et qui a récemment augmenté en nombre de téléspectateurs pour devenir l’un des titres de catalogue les plus populaires de Netflix pendant une brève période plus tôt cette année.

