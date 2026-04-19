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L’IA « Team of 3 » : une méthode pour trier le vrai du faux avec ChatGPT

Publié par: Alexis

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Une méthode popularisée sur Reddit transforme ChatGPT en « équipe de débat interne » pour démêler le vrai du faux. Baptisée « Team of 3 », elle consiste à demander à l’IA de créer trois agents virtuels : un optimiste, un sceptique, et un arbitre neutre. Le principe ? Créer une friction structurée entre ces points de vue pour éviter les réponses trop lisses ou biaisées.

Comment ça fonctionne concrètement

Au lieu de poser une question directe (« Ce complément alimentaire fonctionne-t-il vraiment ? »), vous demandez à ChatGPT de simuler trois personnages qui débattent du sujet :

  • Agent 1 défend la thèse positive avec les meilleurs arguments
  • Agent 2 joue l’avocat du diable, soulève les failles et les biais
  • Agent 3 synthétise les deux positions en pesant les preuves

Exemple de prompt : « Crée une équipe de 3 agents : un qui défend l’efficacité du jeûne intermittent, un qui pointe ses limites scientifiques, et un arbitre qui conclut. Débattez pendant 3 tours. »

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Résultat : au lieu d’une réponse lisse genre « le jeûne peut avoir des bénéfices mais consultez un médecin », vous obtenez un vrai échange argumenté — l’agent sceptique cite des études contradictoires, l’optimiste nuance, l’arbitre fait le tri.

Pour qui et dans quels cas

Cette technique brille dans trois situations :

1. Vérifier une affirmation douteuse — Avant de partager un article sur les réseaux sociaux, faites débattre les agents sur sa crédibilité. Pratique pour les sujets santé, économie, politique.

2. Prendre une décision personnelle — Changer de carrière ? Investir dans un projet ? Les trois agents exposent scénarios optimistes, risques réels, et synthèse pragmatique.

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3. Apprendre un sujet complexe — Le débat expose plusieurs angles (« l’IA va-t-elle remplacer mon métier ? ») sans tomber dans le pour/contre simpliste.

Limite importante : ça ne remplace pas une vraie recherche. Si l’agent sceptique cite « une étude de 2023 », vérifiez qu’elle existe vraiment. L’IA peut inventer des références pour alimenter le débat.

Ce qu’il faut savoir

Gratuit avec ChatGPT (version gratuite suffisante), Claude ou Gemini — tous gèrent ce type de prompt structuré. Comptez 2-3 minutes pour une session de débat en 3 tours.

Astuce : demandez explicitement « cite tes sources » à chaque agent, puis vérifiez-les. La méthode force l’IA à argumenter, mais ne la rend pas infaillible sur les faits.

La « Team of 3 » ne résout pas le problème des hallucinations de l’IA, mais elle casse la tendance des modèles à donner des réponses consensuelles et floues. En obligeant l’IA à débattre avec elle-même, vous obtenez plus de nuances — à condition de garder l’esprit critique.

Les performances des outils IA mentionnés peuvent varier selon les usages et évoluent rapidement. Vérifiez les tarifs et conditions directement auprès des éditeurs.

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