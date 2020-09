L’IA pour chaque entreprise: NVIDIA et les PDG de VMware discutent d’un nouveau partenariat étendu

Promettant d’apporter l’IA à toutes les entreprises, le PDG de VMware Pat Gelsinger et le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, ont lancé VMworld 2020 mardi avec une conversation détaillant le nouveau partenariat de l’entreprise.

VMware et NVIDIA ont annoncé qu’ensemble, ils fourniraient une plate-forme d’entreprise de bout en bout pour l’IA ainsi qu’une nouvelle architecture pour les centres de données, le cloud et la périphérie qui utilise les DPU NVIDIA pour prendre en charge les applications existantes et de nouvelle génération.

«Nous allons apporter la puissance de l’IA à chaque entreprise. Nous allons intégrer la plate-forme informatique NVIDIA AI et nos frameworks d’application AI sur VMware », a déclaré Huang.

Voir le VMworld 2020 d’aujourd’hui Discussion avec le PDG mettant en vedette Pat Gelsinger et Jensen Huang, et rejoignez-nous à CGV 2020 le 5 octobre pour en savoir plus.

Grâce à cette collaboration, le riche ensemble de logiciels d’IA disponibles sur le hub NVIDIA NGC sera intégré à VMware vSphere, VMware Cloud Foundation et VMware Tanzu.

«Pour chaque administrateur d’infrastructure virtuelle, nous avons des millions de personnes qui savent comment exécuter la pile vSphere», a déclaré Gelsinger. «Ils l’exécutent tous les jours, toute la journée, ce sont désormais les mêmes outils, les mêmes processus, les mêmes réseaux, la même sécurité, qui est désormais entièrement disponible sur l’infrastructure GPU.»

Cela aidera à accélérer l’adoption de l’IA, permettant aux entreprises d’étendre l’infrastructure existante pour l’IA, de gérer toutes les applications avec un seul ensemble d’opérations et de déployer une infrastructure prête pour l’IA là où les données résident, dans le centre de données, dans le cloud et en périphérie.

De plus, dans le cadre du projet VMware Monterey, également annoncé mardi, les entreprises s’associeront pour fournir une architecture pour le cloud hybride basée sur la technologie SmartNIC, y compris le DPU BlueField-2 programmable de NVIDIA.

«Les caractéristiques, les piliers du projet Monterey de décharger le système d’exploitation, le système d’exploitation du centre de données, sur le SmartNIC, isoler les applications du plan de contrôle et du plan de données, et accélérer le traitement des données et le traitement de sécurité à la vitesse de la ligne est va rendre le centre de données tellement plus puissant, tellement plus performant », a déclaré Huang.

Parmi les organisations intégrant leurs écosystèmes VMware et NVIDIA se trouve le Centre UCSF pour l’imagerie intelligente.

«Je ne peux pas imaginer une utilisation plus efficace de l’IA que les soins de santé», a déclaré Huang. «L’intersection des personnes, des maladies et des traitements est l’un des plus grands défis de l’humanité, et celui où l’IA sera nécessaire pour déplacer l’aiguille.»

Chef de file dans le développement d’IA et d’outils d’analyse en imagerie médicale, le centre utilise le cadre d’application de soins de santé NVIDIA Clara pour l’imagerie basée sur l’IA et VMware Cloud Foundation pour prendre en charge un large éventail de charges de travail critiques.

«Cette façon de faire de l’informatique sera la façon dont les futurs centres de données seront construits. Cela va nous permettre de transformer essentiellement chaque entreprise en une IA », a déclaré Huang. «Chaque entreprise deviendra axée sur l’IA.»

«Notre public est tellement excité de voir comment nous nous réunissons, de voir comment tout ce qu’ils ont fait au cours des deux dernières décennies avec VMware va maintenant être encore élargi», a déclaré Gelsinger.