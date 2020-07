L’IA est capable de détecter le cancer de la prostate avec une précision «  presque parfaite  »

L’intelligence artificielle (IA) a identifié le cancer de la prostate avec sa plus grande précision à ce jour, démontrant comment la technologie pourrait réussir à détecter des cas qui pourraient autrement être manqués.Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh ont formé un système d’IA sur plus d’un million d’images de lames de tissus prises. à partir de biopsies de patients qui avaient été étiquetées par des experts humains pour faire la distinction entre les tissus sains et malsains.L’équipe a testé l’algorithme sur un autre ensemble de 1600 lames collectées auprès de 100 patients traités au centre médical de l’université pour un cancer de la prostate suspecté. Il a détecté un cancer de la prostate avec une sensibilité de 98% et une spécificité de 97% – des taux nettement plus élevés que les études précédentes se concentrant sur des algorithmes entraînés sur des lames de tissu, selon leur rapport, publié dans The Lancet Digital Health, en plus de la détection du cancer, l’algorithme était également capable pour classer et évaluer la taille des tumeurs et des invasions nerveuses environnantes n à un haut degré de performance.Il a également mis en évidence six diapositives qui n’avaient pas été identifiées par les pathologistes comme étant d’intérêt.Bien que l’algorithme puisse être utile pour surmonter les propres préjugés des pathologistes ou les conclusions tirées de l’expérience passée, les résultats ne prouve que le diagnostic de l’IA est supérieur à celui des humains », a déclaré Rajiv Dhir, auteur principal du rapport. les cas potentiels qui peuvent avoir échappé à l’attention du personnel moins expérimenté. En savoir plus La nouvelle IA identifie et prédit les symptômes des patients cancéreux L’utilisation d’un tel système pourrait aider à normaliser les soins dans différentes institutions et même à travers le monde. « Des algorithmes comme celui-ci sont particulièrement utiles dans les lésions atypiques », a déclaré M. Dhir. «Une personne non spécialisée peut ne pas être en mesure de faire la bonne évaluation. C’est un avantage majeur de ce type de système. »L’algorithme pourrait être ajusté pour détecter d’autres types de cancer en l’entraînant sur différentes bases de données d’échantillons, ce qui signifie que le même système pourrait signaler des cas potentiels de cancer du sein, du poumon ou de la gorge. Diagnostic humain et IA Experts médicaux ont de plus en plus expérimenté l’intelligence artificielle en tant qu’outil de détection et de diagnostic du cancer ces dernières années, notamment en utilisant la technologie pour prédire les taux de survie des patients et pour prédire comment les symptômes pourraient se développer au fil du temps. L’IA est supérieure ou aussi bonne que les humains pour interpréter les images médicales. Les chercheurs ont suggéré qu’un langage trop prometteur «laisse les études susceptibles d’être mal interprétées par les médias et le public, et par conséquent la fourniture éventuelle de soins inappropriés qui ne correspondent pas nécessairement dans le meilleur intérêt des patients ».« De nombreuses affirmations sans doute exagérées [the AI’s] l’équivalence (ou la supériorité sur) les cliniciens, ce qui présente un risque potentiel pour la sécurité des patients et la santé de la population au niveau sociétal », ont déclaré les auteurs du rapport.

