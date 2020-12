L’hospitalité est devenue injustement un sac de frappe dans la crise du Covid-19

J’ai des amis qui sont des praticiens qualifiés en homéopathie. Apparemment, il y a un organisme professionnel qui délivre des qualifications et qui cite des personnes avec le titre de docteur ou de professeur dans leur nom. Tout cela semble très plausible, et ils ne jurent que par un traitement pour une maladie qui a produit des résultats qui n’auraient pu se produire qu’en raison du cours qu’ils ont prescrit parce que d’autres traitements médicaux n’avaient pas fonctionné d’eux-mêmes. Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe, la cause et l’effet étaient de bon sens. J’ai fait remarquer qu’à titre d’exemple, il existe une corrélation statistique entre les coups de soleil et les ventes de crème glacée, mais cela ne veut pas dire que l’un cause l’autre. Il y a une différence entre le big data et le big insight. Il n’y a pas de plus grand partisan des objectifs de l’effort de protection des plus vulnérables de la société que les pubs, restaurants, hôtels et opérateurs de vacances du secteur hôtelier. N’oubliez pas que ce secteur emploie environ 10 pour cent de la population active du pays et qu’il est, en année normale, le quatrième ou le cinquième producteur d’exportation, selon la mesure que vous choisissez. Le nouveau programme d’hiver Covid de Matt Hancock à trois niveaux, cependant, est un autre coup dévastateur pour l’industrie hôtelière. En savoir plus Le fondateur de Punch Taverns avertit que «des millions d’emplois» sont menacés si les restrictions de Covid se prolongent jusqu’à Pâques. Quelque 38 000 entreprises du niveau 3, employant plus d’un demi-million de personnes, seront contraintes de fermer. Et alors que jusqu’à 2000 personnes peuvent chanter, crier et crier lors d’un événement sportif (et bonne chance à eux) au niveau deux, plus de 6 personnes ne peuvent pas s’asseoir dans un restaurant et profiter d’un repas servi à leur table. Auberges, au cours des quatre mois de juillet à octobre, nous avons servi quelque 1,6 million de clients dans notre domaine et avons signalé 10 cas de virus. Cela représente 0,6 cas pour 100 000 personnes sur quatre mois. De plus, aucun employé n’a contracté Covid-19 auprès d’un client au travail. Les deux seuls cas que nous avons connus concernaient une jeune équipe qui célébrait des résultats de niveau A lors d’une fête entre amis. Nous sommes une entreprise sûre et c’est à cause de toutes les mesures de sécurité que nous avons introduites dans notre opération pour protéger notre équipe et nos clients.Les pubs et les restaurants ne seront autorisés à servir de l’alcool que lors d’un repas copieux dans les zones de niveau deux (Photo: Getty) I trouve stupéfiant que les stratèges politiques et médicaux dans les hautes sphères du gouvernement aient utilisé l’hospitalité comme un sac de frappe. Bien que Public Health England reconnaisse que les lieux d’accueil représentent entre 3 et 5% des transmissions Covid, le gouvernement oblige systématiquement les entreprises de ce secteur à prendre la note de l’échec dans les maisons de soins, les écoles et les hôpitaux où la transmission se produit à une plus grande échelle. . Et lorsque le gouvernement est mis au défi de produire des preuves qui condamnent l’industrie, nous sommes dirigés vers des études internationales menées dans des contextes sans mesures d’atténuation Covid ou sur le fait que le risque accru est simplement de bon sens. Les données n’existent pas. Le gouvernement devrait s’efforcer d’évaluer le risque de chaque entreprise individuellement, quel que soit le secteur. Il devrait permettre aux entreprises sûres de fonctionner et aux entreprises dangereuses de s’améliorer. C’est le grand aperçu dont nous avons besoin.Dermot King est directeur général d’Oakman Inns