L’horloge intelligente de Lenovo avec Google Assistant est à moitié réduite chez Best Buy

Lenovo est un nouvel acteur dans le secteur des appareils intelligents, mais cela ne signifie pas que ses produits ne sont pas suffisamment compétitifs, au contraire. Les appareils intelligents de Lenovo sont parmi les moins chers des États-Unis. De toute évidence, vous pouvez trouver des appareils intelligents encore moins chers, mais si vous voulez que la qualité accompagne le prix bon marché, vous ne devriez certainement pas aller plus bas que Lenovo. Lenovo Smart Clock pour moins de 100 $, mais Best Buy facilite encore plus le choix de cet appareil intelligent spécifique. Pour une durée limitée, le détaillant américain offre une énorme réduction de 50% sur la Lenovo Smart Clock, ce qui signifie que tout le monde peut l’obtenir pour seulement 40 $.

L’horloge intelligente dispose d’un petit écran IPS de 4 pouces et Prise en charge de l’Assistant Google. Il vous permet de recharger votre smartphone ou tablette via le port USB, mais vous pouvez également contrôler une large gamme d’appareils intelligents qui fonctionnent avec Google Assistant.

Les fonctionnalités de base d’un réveil sont également là, c’est juste que l’horloge intelligente offre des centaines d’options d’alarme audio et multimédia. Vous pouvez même mettre en place une soi-disant routine matinale pour en savoir plus sur le trafic local, les nouvelles, la météo et les sports chaque jour automatiquement. L’accord est disponible via le lien ci-dessous au cas où vous envisagez une horloge intelligente Lenovo.