L’hôpital secret de Damien Cook avant le deuxième match, NSW Blues

Il a été révélé que le talonneur des Blues Damien Cook avait eu une course tardive à l’hôpital avant le deuxième match de State of Origin.

Cook a joué un rôle déterminant à la moitié du mannequin, utilisant sa vitesse pour déchirer les Maroons mercredi soir et forcer un décideur du troisième match dans la série.

Mais avant le match, il était en contact avec une grave infection cutanée à la jambe gauche qui a presque nécessité une intervention chirurgicale.

Parler au Sydney Morning Herald, Le Dr David Broe a déclaré que Cook avait une ébullition infectée qui s’est transformée en cellulite. Le médecin a déclaré que la blessure était « de quelques centimètres de profondeur » et si grave qu’il était prêt à opérer la jambe de Cook mardi matin, un jour avant le deuxième match.

Damien Cook avait de lourdes sangles à la jambe gauche dans le deuxième match d’Origine (Getty)

Heureusement, Cook a pu rebondir lundi soir après avoir reçu une forte dose d’antibiotiques et une perfusion intraveineuse lors d’une visite secrète à l’hôpital privé Prince of Wales de Randwick.

« Quand je l’ai regardé, l’infection se propageait à travers sa peau et jusqu’à sa région de l’aine », a déclaré le Dr Broe.

«Je n’ai pas peint une image particulièrement bonne.

«Quand je l’ai vu pour la première fois, je pensais qu’il aurait besoin de 24 à 36 heures d’hospitalisation sous perfusion. S’il ne va pas mieux le matin, je décidais ce jour-là de l’emmener au bloc opératoire. Je ne pouvais pas surmonter cela quand il a tourné un virage important.

« Compte tenu de ce qu’il avait vécu la semaine précédente, c’était une performance remarquable. »

Le demi-arrière des Blues, Nathan Cleary, avait une infection cutanée similaire sur son visage plus tôt dans la saison de la LNR, ce qui a entraîné un gonflement défigurant le long de sa ligne frontale.

Le demi-arrière des Panthers Nathan Cleary a eu une infection cutanée plus tôt cette année (Getty)

Le médecin de Cook et les Blues ont en quelque sorte réussi à garder secrète la visite à l’hôpital d’avant-match de la pute et l’ont ramené dans leur camp de la côte centrale à temps pour leur séance d’entraînement de mardi.

Cook n’a parlé de l’infection qu’après la victoire de NSW au stade ANZ lorsque l’entraîneur Brad Fittler a révélé que sa course était apte à jouer.

« Je ne pense pas [the doctor] voulait vraiment que je joue au deuxième match », a déclaré Cook.

« Il parlait plus du troisième match, mais notre entraîneur a dit que je devais être à la course du capitaine. C’était assez gros à l’époque. Ce n’était pas trop courant, mais les antibiotiques ont fonctionné. Je ne voulais pas le manquer pour ça. .

« Je me suis réveillé [on Tuesday] matin et il en a été étonné et j’étais prêt à partir. «

Cook a joué dans le deuxième match avec de lourdes sangles à la jambe gauche à l’endroit de la blessure et n’a montré aucun signe d’inconfort pendant le match.

Il a joué près de 80 minutes, terminant avec 72 mètres gagnés et une moyenne de 9 mètres gagnés par course, deux bustes et 41 plaqués.