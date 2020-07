L’homme qui a fait la si bonne caméra Pixel rejoint Adobe et a déjà une tâche à accomplir

Marc Levoy, l’homme derrière les célèbres caméras Pixel, a quitté Google en mars dernier. Son travail acharné sur la photographie computationnelle a permis Google pour transformer le Pixel en un téléphone-appareil photo bien considéré, même s’il n’avait qu’un seul appareil photo 12MP à l’ère de plusieurs configurations d’appareil photo (jusqu’à la série Pixel 4, c’est-à-dire). Sous Levoy, Google a pu ajouter des fonctionnalités telles que HDR +, Mode Portrait et Night Sight. Il a également travaillé sur l’édition Google Glass Explorer avant de rejoindre Google à plein temps.

Aujourd’hui, Adobe a annoncé (via The Verge) que Levoy rejoint la société pour créer une application de caméra universelle basée sur son point fort, la photographie informatique. L’application Adobe Photoshop Camera comprend évidemment un appareil photo et comprend différents objectifs et filtres. L’application de caméra universelle pourrait être basée sur l’application susmentionnée, mais avec plus de fonctionnalités. Au fait, si vous souhaitez découvrir Adobe Photoshop Camera, vous pouvez le trouver dans l’App Store de votre appareil iOS, et dans le Google Play Store pour votre appareil Android. Comme l’a mentionné un utilisateur de l’application, « comme toutes les autres applications de caméra que j’ai essayées, je trouve que rien ne vaut la qualité d’image de l’application de caméra native. » L’examen de cette personne sur l’appareil photo Adobe Photoshop indique qu’il convient pour l’édition, pas pour la prise de vue.

Améliorer la caméra de l’application pourrait être une tâche pour Levoy; après tout, Adobe dit que Levoy fera partie des équipes Photoshop Camera, Adobe Research et Sensei AI. Il relèvera du directeur technique de l’entreprise et c’était aujourd’hui sa première journée de travail pour Adobe.

Vous vous souvenez peut-être que Levoy a organisé une vidéo lors du dévoilement du Pixel 4 de l’année dernière qui a révélé l’histoire derrière la création du HDR +. À l’époque, nous avions remarqué que Levoy ressemblait à un professeur (il en était à Stanford) et avait le don d’expliquer des choses complexes d’une manière que même un profane peut les comprendre. Nous avons hâte de voir quel genre de magie il pourra réaliser chez Adobe.