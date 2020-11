L’homme fait une révélation terrifiante sur le masque de la princesse Disney – regardez la vidéo effrayante ici! – .

in

Un utilisateur de TikTok est devenu viral après avoir partagé une vidéo terrifiante de lui-même portant un masque de princesse Disney pour enfants – regardez-le ici!

En raison de la pandémie de Covid-19, il est devenu obligatoire dans la plupart des pays du monde de porter un masque facial lorsque vous vous trouvez dans une zone où le virus pourrait facilement se propager entre les personnes.

Les masques sont un peu chauds, ennuyeux et difficiles à respirer, mais une bonne chose est que vous pouvez maintenant les acheter dans toutes sortes de motifs et de couleurs différents pour convenir à votre style.

Un utilisateur de TikTok est devenu viral après avoir acheté un masque sur le thème de la princesse Disney apparemment normal à Walmart et fait une découverte terrifiante en se regardant dans le miroir.

Regardez la vidéo hilarante ci-dessous.

Sur cette photo, un écran de téléphone portable affiche le logo TikTok devant un clavier à Ankara, en Turquie, le 21 février 2020. Mustafa Murat Kaynak (Agence Anadolu / Agence Anadolu)

Un utilisateur de TikTok fait une découverte terrifiante sur un masque facial de princesse Disney

Un utilisateur de TikTok appelé @smallworldginger est devenu viral sur l’application de médias sociaux après avoir publié une vidéo terrifiante sur un masque de princesse Disney.

Dans la vidéo, il dit:

«Ma femme était chez Walmart et elle les a vus et a pensé que ce serait amusant à acheter. Et elle a dit ‘hé bébé, tu en veux un?’ J’ai dit: ‘Oui, bien sûr, ils ont Ariel parce que j’aimerais être aussi jolie qu’une princesse. «

Tout en parlant, il montre le paquet vide d’une couverture de visage de princesse Disney qui a une photo d’Ariel de La petite Sirène dessus.

Ensuite, la caméra fait un panoramique et il se montre dans le miroir portant le masque Ariel, qui est censé donner l’impression que vous avez la bouche d’Ariel.

Cependant, le masque, qui est évidemment fait pour les enfants, a l’air complètement terrifiant sur un visage d’adulte et il a l’air de sortir d’un film d’horreur.

En révélant le masque, il joue une musique étrange et dit: « Suis-je aussi jolie qu’une princesse. »

Regardez la vidéo effrayante ci-dessous

Les utilisateurs de TikTok réagissent

La vidéo, qui a été publiée le 12 octobre, a eu 4,5 millions de vues et 915000 likes, et est devenue complètement virale sur l’application.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​réagi à la vidéo dans les commentaires, et il est sûr de dire que tout le monde la trouve absolument terrifiante.

Un commentaire disait: « Je ris maintenant mais j’aurai des cauchemars plus tard. »

«Pas Ariel, plus comme Scariel», dit un autre.

Beaucoup de gens ont dit que cela leur rappelait les gens de La purge et a plaisanté en disant qu’ils allaient avoir du mal à dormir après l’avoir vu.

Une autre personne a dit: «Maman a peur que quelqu’un vienne me chercher.»

La morale de l’histoire est de ne pas acheter un masque pour enfants censé être pour les enfants de 4 ans et plus, car il aura l’air terrifiant!

