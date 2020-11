L’hommage de Melanie Olmstead a expliqué – qui était-elle? – .

Yellowstone a rendu hommage à Melanie Olmstead et les fans sont curieux de savoir qui elle était. Alors, explorons la dédicace finale de l’émission.

Les émissions de télévision et les films que nous consommons sont bien plus que les talents placés devant la caméra.

En effet, l’industrie regorge de héros méconnus inévitablement éclipsés par les principaux acteurs. Il faut tellement de personnes pour aider à sculpter le divertissement que nous apprécions et quel que soit le titre de leur poste, leur contribution doit être reconnue et appréciée.

Quand ceux qui travaillent dans l’industrie décèdent, en revanche, mettre en valeur leur nom avec un dévouement unique semble quelque peu essentiel.

Ce fut le cas avec la finale de la saison 2 de Yellowstone.

Créée par Taylor Sheridan et John Linson, la série a été créée en 2018 et présentait des acteurs connus tels que Kevin Costner et Wes Bentley.

La finale nous a encouragés à ne pas réfléchir sur les talents de la distribution, mais plutôt sur une dédicace honorant la mémoire de Melanie Olmstead. Qui était-elle?

Yellowstone: l’hommage à Melanie Olmstead expliqué

Melanie Olmstead a travaillé au sein du département des transports sur un certain nombre de projets télévisés et cinématographiques, dont Yellowstone.

À Yellowstone, elle a travaillé comme responsable du transport et de l’emplacement.

Malheureusement, elle a été honorée à la fin des «Péchés du Père» parce qu’elle est décédée à l’âge de 50 ans en mai 2019. La dédicace disait: «À la mémoire de Melanie Olmstead 1968-2019.

Les fans de la série sont devenus curieux de savoir qui elle était lorsque l’épisode a été diffusé pour la première fois et de nouveaux publics continuent de se trouver curieux de son décès.

Elle était de Salt Lake City, Utah et la cause du décès n’est pas connue. Alors, prenons un moment pour réfléchir à sa carrière. Sur quoi d’autre a-t-elle travaillé?

Melanie Olmstead: Projets précédents

Rétrospectivement, Mélanie a fait carrière dans le cinéma et la télévision pendant deux décennies.

Selon IMDb, elle a travaillé comme assistante de localisation sur le film de 2000 Suspect principal avec William Baldwin et a continué à travailler comme pilote sur des titres tels que 2004 Benji: sans laisse!, le survival-horror 2010 Congelé et 2012 Compagnon chéri.

Cette même année, elle a également travaillé comme pilote sur le blockbuster Disney John Carter, aussi bien que 12 chiens de Noël: Great Puppy Rescue.

Plus tard, son travail de chauffeur l’a vue participer à des projets tels que Ari Aster, acclamé par la critique Héréditaire, 2017’s Wind River avec Jeremy Renner, 2015’s Point Break et Chevaux sauvages.

En ce qui concerne le travail télévisuel, nous avons également Snatchers.

Son dernier crédit était en tant que pilote sur le film dramatique biographique 2020 Joe Bell, avec Mark Wahlberg dans le rôle titulaire.

En souvenir de Mélanie

En parlant de chevaux sauvages, Mélanie avait depuis longtemps fait connaître son amour des animaux et avait même son propre cheval, Mahogany.

Dans une publication Facebook sur Mahogany, elle a écrit: «Mon histoire d’amour avec les chevaux a commencé à peu près au moment où j’ai appris à marcher, mais je n’ai pas eu mon premier cheval« juste à moi »avant d’être adulte. Cette belle et incroyable fille est avec moi depuis l’université et a récemment fêté son 37e anniversaire – pour mes amis non-cavaliers, c’est plus de 100 en années humaines – et elle va toujours très bien!

À la suite de son décès, sa famille et ses amis ont organisé un événement à Salt Lake City pour la célébrer …

À la mémoire de Melanie Olmstead 1968-2019.

