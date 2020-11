L’hommage à Los Angeles expliqué – .

New Era Men-apos;s New Era Sesaonal Los Angeles Dodgers Team Hoody en vert 2XS

2XS - Vert - Mens New Era Los Angeles Dodgers Team Logo Hoody Green. - Menottes côtelées et ourlet. - Poche de poche à l’avant. - Cordons extérieurs. - LA grande impression graphique à l’avant. - Drapeau brodé new era à la manche gauche. - Logo MLB à l’ourlet - 80% Coton 20% Polyester. Machine lavable. - Réf: 12033511