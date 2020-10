L’histoire vraie des barbares: la bataille de la forêt de Teutoburg, Arminius et la défaite romaine

Arminius / Ari

Chef de la tribu Cherusci, Arminius a dirigé la rébellion germanique contre les Romains et est célébré comme un champion de la liberté. Comme le rapporte cet article du New York Times, la bataille et Arminius ont été cooptés comme symboles nationalistes par des membres de l’extrême droite, une association qui BarbaresLes créateurs ont décidé de se séparer dans leur tentative de récupérer les événements pour l’histoire allemande traditionnelle.

Non seulement Arminius était réel, mais il était aussi le fils du chef Cherusci Segimer, et a grandi avec son frère Flavus à Rome en tant que « noble otage » où il a reçu le statut prestigieux de chevalier romain (comme cela se produit dans la série). En tant qu’enfant des tribus germaniques (Cherusci, Bructeri, Chatti, Marsi, Sicambri et plus), Arminius parle à la fois l’allemand et l’ancien latin parlé par les Romains en Barbares. Il a été vu en train de prier le dieu romain Mars, mais il est également familier avec Wodan, Thor et les divinités des tribus.

Thusnelda et Segestes

Ancien allié de Rome, le véritable Arminius a en effet épousé la noble allemande Thusnelda, la fille du seigneur Cherusci Segestes, mais presque certainement pas avant la bataille de la forêt de Teutoburg et probablement quelques années plus tard.

Le mauvais sang de Segestes et Arminius dans la série a également sa base dans l’histoire (Arminius a épousé Thusnelda contre la volonté de son père, peut-être pour marquer des points politiques, bien que des sources rapportent que le mariage était amoureux. Au moins jusqu’à – spoiler potentiel de la saison deux – elle a été enlevée / livrée à Rome par son père traître alors qu’elle était enceinte du fils d’Arminius). Segestes aurait en effet averti le consul romain Varus qu’Arminius prévoyait de tendre une embuscade à ses troupes, mais comme dans la série, on n’a pas cru.

La bataille de la forêt de Teutoburg

La représentation en série du plan de bataille d’Arminius – dans laquelle il a rapporté une rébellion de la tribu Bructeri et a suggéré aux troupes romaines de l’annuler en se détournant à travers la forêt de Teutoburg pour se rendre à leur campement d’hiver – est largement rapportée par les historiens. La bataille a duré plusieurs jours, avec de multiples embuscades et assauts, événements forcément concertés pour la finale de l’émission Netflix. Il est également noté que certaines des tribus germaniques qui ne se sont pas initialement unies à Arminius se sont jointes aux dernières étapes de la bataille, tout comme Hagdan est montré dans la série télévisée.

