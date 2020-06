L’histoire personnelle de David Copperfield date de sortie révélée – / Film

Disney a mis à jour les plans de sortie de deux de ses prochains titres. L’histoire personnelle de David Copperfield va maintenant ouvrir dans les salles le 14 août tandis que Le seul et unique Ivan se dirige maintenant directement vers Disney + une semaine plus tard. Ce ne sont que deux entrées supplémentaires dans le paysage en constante évolution des sorties de films de 2020, l’année qui refuse de cesser d’être si extra, comme disent les enfants.

Cette semaine, Disney + déchaîne Artemis Fowl, un film initialement prévu pour les salles de cinéma, mais qui a fini par aller directement au service de streaming. La décision était due au coronavirus – et aussi, probablement, au fait que le film n’est tout simplement pas très bon. Suite à l’annonce que Disney enverrait un de leurs prochains titres directement en streaming, Disney I Bob a été demandé si d’autres titres pourraient se diriger directement vers Disney +, ce à quoi Iger a répondu: «En termes de films à venir après Artemis, il peut y avoir un quelques autres que nous finissons par mettre directement sur Disney +, mais pour la plupart, un grand nombre de films Disney de grande envergure. »

Après que ce commentaire d’Iger ait fait surface, j’ai émis l’hypothèse que le film le plus susceptible de se diriger vers Disney + serait Le seul et unique Ivan, et il s’avère que j’avais raison. Aujourd’hui, Disney a confirmé que Le seul et unique Ivan serait présenté en exclusivité sur Disney + 21 août 2020. Dans le film, «Ivan est un gorille à dos argenté de 400 livres qui partage un habitat commun dans un centre commercial de banlieue avec Stella l’éléphant et Bob le chien. Il a peu de souvenirs de la jungle où il a été capturé, mais lorsqu’un éléphanteau nommé Ruby arrive, cela touche quelque chose au plus profond de lui. Ruby a récemment été séparée de sa famille dans la nature, ce qui lui fait remettre en question sa vie, d’où il vient et où il veut finalement être. »

Le film présente les voix de Sam Rockwell comme le gorille Ivan; Angelina Jolie comme Stella l’éléphant; Danny DeVito comme Bob le chien; Helen Mirren comme Snickers le caniche; Chaka Khan comme Henrietta le poulet; Mike White comme Frankie le phoque; Brooklynn Prince comme Ruby le bébé éléphant; Ron Funches comme Murphy le lapin; Phillipa Soo comme Thelma le perroquet; et les étoiles Ramon Rodriguez, Ariana Greenblatt, et Bryan Cranston.

Dans les autres nouvelles de Disney, L’histoire personnelle de David Copperfield – qui est un film Searchlight, mais rappelez-vous: Disney possède Searchlight maintenant – devrait sortir en salles le 14 août. Armando IannucciLa délicieuse version du roman de Charles Dickens comprend Dev Patel, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark, Daisy May Cooper, Rosalind Eleazar, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw, Gwendoline Christie et Paul Whitehouse. J’ai vu le film au TIFF l’année dernière et je l’ai beaucoup apprécié, ce qui m’a amené à écrire: » L’histoire personnelle de David Copperfield est si chaleureux, si accueillant, si pur, qu’il fera chanter votre cœur. Nous ne méritons pas un film aussi incroyablement charmant que celui-ci, mais quelle chance nous avons de l’avoir. «

