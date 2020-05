L’histoire non encore publiée sera présentée par Grey’s Anatomy Saison 17

– Publicité –



Grey’s Anatomy Saison 17 mettra en vedette Unchartered Storyline. La seizième saison de Grey’s Anatomy sera interrompue en raison de la pandémie de coronavirus. Certaines des histoires seront traitées dans le 17e saison du spectacle qui est conforme.

Unchartered Storyline et Grey’s Anatomy Saison 17

Grey’s Anatomy est la série dramatique médicale la plus ancienne diffusée sur ABC. Le spectacle a obtenu 16 saisons en 15 ans. Il a constamment été une puissance en ce qui concerne les cotes de l’émission. Une énorme base de fans a été rassemblée par la série et elle a reçu de nombreuses critiques positives de la part des fans et des amoureux de la série. Les critiques aiment aussi le spectacle.

En raison de l’énorme popularité de l’émission avant la sortie du 16e saison du spectacle, le 17e la saison est confirmée. Ellen Pompeo a renouvelé son contrat avec le spectacle pour le 16e et 17e saison qui confirme que le 17e la saison de l’émission a déjà reçu un feu vert.

Grey’s Anatomy Saison 17

Elle a dit «Les fans dicteront la fin du spectacle. Autant que nous pensons que nous contrôlons, nous ne le sommes pas. « Pompeo a en outre ajouté qu’elle ne s’attendait pas à ce que le spectacle reste au sommet malgré un si long terme. Le spectacle s’efforce toujours et atteint des millions de vues. Il est peu probable que le 17e saison est la dernière saison de l’émission.

Ce fut la première série à arrêter la production en raison de la pandémie mondiale. La longue série n’a pas pu filmer les 4 derniers épisodes du 16e saison du spectacle. La chose dont tout le monde est sûr n’est pas l’intrigue mais le fait qu’elle ne décevra pas les fans. il est peu probable que la prochaine saison de l’émission soit diffusée en septembre, mais elle sortira l’année prochaine. Avec la date de la première de la saison 17 actuellement en suspens en raison du coronavirus, les fans sont encore loin d’une bande-annonce.

