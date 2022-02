L’histoire d’un étudiant qui a perdu ses jambes après avoir mangé des restes de nouilles avariés, est devenue virale

L’histoire d’un étudiant qui a perdu ses deux jambes et ses dix doigts après avoir consommé des restes de nouilles a connu un regain d’intérêt ces derniers temps grâce à une vidéo virale reconstituant les événements qui se sont déroulés. Compte tenu de l’attrait des restes en termes de facilité et de gain de temps, cette histoire est un récit édifiant sur la façon dont la nourriture peut rapidement se transformer en ennemi.

Le Dr Bernard Hsu, toxicologue agréé et auteur de la page YouTube Chubbyemu, a recueilli plus d’un million de vues (à l’heure où nous écrivons ces lignes) sur sa mise en scène de cette triste histoire, et nous sommes ici pour décortiquer tous les détails entourant ces événements tragiques.

Continuez à lire pour savoir exactement ce qui s’est passé avec ce cas de restes de nouilles vraiment mauvais.

Les restes de nouilles ont provoqué chez l’étudiant un « choc, une défaillance de plusieurs organes et une éruption cutanée ».

Le cas, qui a été publié à l’origine dans le New England Journal of Medicine avant que le Dr Hsu ne le reconstitue, décrit en détail comment un garçon de 19 ans, appelé seulement « JC », a rapidement développé des douleurs abdominales et des nausées incompréhensibles après avoir consommé des restes de poulet, de riz et de nouilles.

Des vomissements, des frissons, une faiblesse généralisée, des douleurs thoraciques, un essoufflement, une raideur de la nuque et une vision trouble ont suivi, selon la publication. Peu après, sa peau est devenue violette et ses reins ont commencé à lâcher.

L’étudiant a été transporté par hélicoptère vers un hôpital voisin après que son ami, qui avait mangé le même aliment mais avait vomi et n’était donc pas aussi gravement malade, ait appelé le 911. Lorsqu’il a été admis, sa température a atteint le chiffre stupéfiant de 40,5°C, et son rythme cardiaque était instable, à 166 battements par minute. On a posé un cathéter à JC pour l’aider à évacuer l’urine de son corps et empêcher ses reins de s’enflammer, mais la révélation la plus choquante est venue du retour de ses échantillons d’urine et de sang.

Les tests effectués à l’hôpital ont révélé qu’il avait développé une maladie connue sous le nom de Neisseria Meningitidis. Le Dr Hsu explique dans sa vidéo de reconstitution que « lorsque des bactéries sont présentes dans le sang, les vaisseaux sanguins de tout le corps se dilatent, ce qui fait baisser la pression sanguine et empêche l’oxygène de parvenir aux organes. »

L’état de détérioration extrêmement avancé de son état l’a conduit à développer une gangrène, qui a nécessité l’amputation d’une partie de chacun de ses 10 doigts et de tout ce qui se trouve en dessous de ses genoux.

Après coup, les médecins ont appris que l’étudiant n’avait jamais reçu de rappel du vaccin conjugué contre le méningocoque lorsqu’il avait 16 ans, et que cette absence de rappel avait favorisé la propagation du Neisseria Meningitidis.

Malgré les terribles circonstances dans lesquelles JC a dû perdre ses extrémités, les médecins ont noté dans la publication initiale qu’il s’était complètement rétabli après avoir été opéré.