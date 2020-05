L’histoire du roi Arthur de NETFLIX et FRANK MILLER est maudite

Netflix a publié une foule d’images de la première saison à venir Maudit, son adaptation du roman Simon & Schuster YA du même nom de Thomas Wheeler avec l’art de Frank Miller.

Le spectacle fait ses débuts cet été. Voici la description officielle de Netflix:

« D’après le livre à succès du New York Times, Maudit est une ré-imagination de la légende arthurienne, racontée à travers les yeux de Nimue, une jeune femme au don mystérieux destinée à devenir la puissante (et tragique) Dame du Lac. Après la mort de sa mère, elle trouve un partenaire inattendu chez Arthur, un humble mercenaire, dans une quête pour trouver Merlin et livrer une ancienne épée. Au cours de son voyage, Nimue deviendra un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants Paladins rouges et leur complice le roi Uther. Maudit est une histoire de passage à l’âge adulte dont les thèmes sont familiers à notre époque: l’effacement du monde naturel, la terreur religieuse, la guerre insensée, et trouver le courage de diriger face à l’impossible. «