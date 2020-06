L’histoire derrière le nouvel accord Apple de Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon – Moviehole

Martin Scorsese, qui s’est associé à Netflix pour dévoiler son projet passionné de longue date « The Irishman », a signé avec une autre plate-forme de streaming pour l’aider à concrétiser sa prochaine offre.

« Killers of the Flower Moon », qui mettra en vedette Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, sera distribué par Apple et Paramount. Le streamer aura les droits de streaming numérique, Paramount sortira le film dans les salles.

Basée sur le livre de David Grann, la photo corrigera les meurtres de riches gens d’Osage qui ont eu lieu dans le comté d’Osage, en Oklahoma, au début des années 1920, après la découverte de gros gisements de pétrole sous leurs terres. Après que les Amérindiens d’Osage se sont vu octroyer des droits devant les tribunaux sur les bénéfices tirés des gisements de pétrole trouvés sur leurs terres, les Osage se préparent à recevoir la richesse à laquelle ils croient avoir légalement le droit de vendre leurs gisements de pétrole.

Selon The Hollywood Reporter, alors que le film coûtera toujours une grosse charge de moolah à faire (et coûtera 200 millions de dollars à Apple), le projet a été réduit.

Après que Imperative Entertainment ait acheté les droits du livre de Grann en 2016, DiCaprio et Scorsese ont rejoint le projet et il a été acheté à Paramount. Mais le studio voulait que le budget – alors environ 180 millions de dollars avec un crédit d’impôt du Nouveau-Mexique – soit réduit à environ 150 millions de dollars. Personne ne croyait réellement que Scorsese se serait en fait tenu à ce nombre, mais au moins cela aurait laissé les directeurs de studio fantasmer que les coûts pourraient être maîtrisés.

Des sources disent que les choses ont changé lorsque le réalisateur et sa star ont décidé de réviser le scénario. À l’origine, DiCaprio jouait le bon gars qui travaillait pour le FBI alors naissant. Dans la version révisée, DiCaprio dépeindrait le neveu du méchant Robert De Niro, déchiré entre l’amour et les mauvaises machinations de son oncle. Une source connaissant la situation affirme que Paramount a estimé que le film était devenu une étude de caractère morose et moins commerciale – «à plus petite échelle; même budget. «

Apple paie désormais le film lui-même.

Maintenant, Apple ne paie pas seulement le budget en totalité, mais dit qu’il sera le «studio créatif» du projet, ce qui signifie que les dirigeants auront une idée directe de l’impossibilité totale de contrôler Scorsese. Notez que les chefs d’AppleTV + Zack Van Amburg et Jamie Erlicht sont des gars de la télévision sans expérience cinématographique.

Le film obtiendra une sortie théâtrale complète dans le monde entier, probablement avec une fenêtre standard (bien que la définition de la fenêtre standard puisse changer au moment où le film est finalement réalisé). Paramount assumera les frais de marketing, mais Apple s’assurera de récupérer tout cet argent, soit de sa part du box-office, soit, si nécessaire, en compensant tout manque à gagner. Apple couvrira également les coûts associés au développement du film.