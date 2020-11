L’histoire derrière le festival hindou des lumières et comment il est célébré

Diwali est l’une des fêtes les plus populaires du calendrier hindou. La fête des lumières dure normalement cinq jours et n’est pas seulement célébrée par les hindous, mais aussi par les jaïns, les sikhs et certains bouddhistes. Diwali est originaire du sous-continent indien et est mentionné dans les premiers textes sanskrit.Les célébrations devraient être très différentes cette année, en raison de la pandémie de Covid-19.Quand est Diwali en 2020? Diwali a lieu chaque année après la fin de la récolte et pour coïncider avec la nouvelle lune, entre mi-octobre et mi-novembre. Cette année, Diwali est du vendredi 13 au lundi 16 novembre. Le festival de cette année ne dure que quatre jours en raison de la façon dont le cycle lunaire fonctionne ce mois-ci, ce qui signifie que les jours deux et trois sont combinés.Le premier jour du festival est Dhanteras, ou le jour de la fortune. Ce jour-là, les gens commencent à nettoyer leur maison et à fabriquer des décorations telles que des rangoli (motifs créés sur le sol avec du riz coloré, de la farine sèche, du sable coloré ou des pétales de fleurs) .Les gens font la queue devant un magasin ouvert pour acheter des articles pour Diwali à Southall à Londres ( Photo: AP) Quelle est la signification du festival? Diwali symbolise la «victoire spirituelle de la lumière sur les ténèbres, le bien sur le mal et la connaissance sur l’ignorance». Le festival est largement associé à Lakshmi, déesse de la prospérité. jour du festival, et tombe le jour le plus sombre du mois lunaire hindou, Kartik. Il est connu comme le jour de la lumière et est considéré comme le jour principal des célébrations.Pour les hindous, le jour est en l’honneur du retour des divinités Rama et Sita à Ayodhya après leur exil de 14 ans. C’est aussi une célébration du jour où la déesse Durga a détruit un démon appelé Mahisha.Les cheikhs, cependant, utilisent souvent maintenant cette journée pour célébrer la libération du sixième gourou Hargobind Singh de prison en 1619. Les fondations du Temple d’or d’Amritsar, le plus lieu saint dans le monde sikh, ont été posés sur Diwali en 1577. Comment Diwali est-il célébré? Sur Diwali, ceux qui célèbrent s’habillent, illuminent leurs maisons, leurs temples et leurs commerces avec des lampes à huile et des bougies (diyas) et adorent Lakshmi. laisser les fenêtres et les portes de leurs maisons ouvertes pour que Lakshmi puisse entrer et les bénir avec richesse et prospérité.En l’honneur de Lakshmi, beaucoup construisent un petit autel à la déesse, le décorent avec de l’argent et prient pour elle.Les gens allument également des feux d’artifice et profiter d’un festin avec leur famille, en partageant des mithai (bonbons) et des cadeaux.Comment sera-t-il célébré cette année avec les restrictions de Covid-19? Il y a généralement de nombreux événements à travers le Royaume-Uni pour marquer le festival avec de la danse, beaucoup de nourriture et feux d’artifice. Mais e C’est l’année, en raison de la pandémie de coronavirus, les événements ont été annulés et les familles pourraient être obligées de célébrer en ligne.À Londres, les célébrations ont généralement lieu à Trafalgar Square mais elles ont été abandonnées cette année et une célébration virtuelle aura lieu sur diwaliinlondon.com .Leicester a également annulé son événement Diwali et les lumières le long du mile d’or de la ville seront toujours allumées par une minuterie électronique.La ville accueillera également un événement en ligne et toutes les informations peuvent être trouvées ici.

