L’histoire derrière la tristement célèbre photo de Sophia Loren et Jayne Mansfield, 1957

En 1957, une photo prend vie et devient une sensation internationale. Ce pourrait être le cas le plus célèbre de projection d’ombre de célébrités: Sophia Loren jetant un coup d’œil latéral sur l’énorme décolleté de Mansfield. Il est devenu extrêmement célèbre pour plusieurs raisons. Comme vous pouvez le voir, l’expression de Loren sur la photo en dit long à elle seule.

L’histoire raconte que l’actrice italienne Sophia Loren a été accueillie à Hollywood par Paramount Pictures lors d’un dîner au restaurant Romanoff à Beverly Hills. Loren avait obtenu un succès considérable en Europe en tant qu’actrice. Elle avait été l’acteur le plus photographié au Festival de Cannes 1955.

Au cours de la même année, la 20th Century-Fox avait commencé à commercialiser l’actrice américaine Jayne Mansfield comme le successeur de la «bombe blonde» du studio à Marilyn Monroe après le succès du film de 1956 The Girl Can’t Help It. Mansfield, elle-même une actrice à succès avec des crédits de cinéma et de Broadway, ainsi que d’être apparue dans Playboy Magazine en tant que Playmate du mois, était largement connue pour la mise en scène de cascades publicitaires qui ont attiré l’attention de tout le pays, comme lorsque son top est tombé dans une piscine alors qu’il était entouré. par des journalistes.

Selon Loren, Mansfield était la dernière personne à arriver au dîner et se dirigea directement vers sa table, où elle était assise entre Loren et son compagnon de dîner Clifton Webb.

Mansfield, vêtue d’une robe en satin dos nu de sa couleur rose signature avec un décolleté profond et plongeant, a été photographiée à table pendant le dîner alors que Loren regarde sa robe révélatrice. La robe de Mansfield, qui était portée sans soutien-gorge, semble exposer l’un de ses mamelons sur certaines photos.

Dans l’ensemble, Loren a été capturée dans plusieurs images regardant les seins exposés de Mansfield. Plus d’un photographe a capturé le moment; Delmar Watson et Joe Shere ont tous deux surpris Loren jetant un coup d’œil du coin des yeux au buste de Mansfield. L’image de Shere a reçu une attention mondiale, apparaissant dans les journaux et les magazines avec le mot censuré cachant la poitrine exposée de l’actrice.

Craignant l’indignation du public, la plupart des journaux italiens ont refusé d’imprimer les photos filaires; Il Giorno et Gazzetta del Popolo les ont imprimés après avoir été retouchés pour couvrir une grande partie du sein de Mansfield, et seul Il Giornale d’Italia les a imprimés sans censure.

En novembre 2015, Loren a décrit le dîner et l’incident dans une interview avec Entertainment Weekly: Paramount avait organisé une fête pour moi. Tout le cinéma était là, c’était incroyable. Et puis arrive Jayne Mansfield, la dernière à venir. Pour moi, c’était à ce moment-là que ça devenait incroyable… Elle est venue directement à ma table. Elle savait que tout le monde regardait. Elle s’est assise. Et maintenant, elle était à peine… Écoutez. Regarde l’image. Où sont mes yeux? Je regarde ses mamelons parce que j’ai peur qu’ils soient sur le point de venir dans mon assiette. Sur mon visage, vous pouvez voir la peur. J’ai tellement peur que tout dans sa robe va exploser – BOOM! – et se répandre sur la table.

Bien que Loren soit fréquemment sollicitée pour autographier une copie de la photographie, elle refuse, préférant se séparer de l’incident à la place. «Je ne veux rien avoir à voir avec ça. Et aussi par respect pour Jayne Mansfield parce qu’elle n’est plus avec nous.

(Crédit photo: Life Magazine / Joe Shere / Getty Images / Corbis).