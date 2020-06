L’histoire de Spider-Man Miles Morales se déroule un an après le Spider-Man de Marvel

Lors de la révélation de Sony sur PS5 la semaine dernière, Insomniac a dévoilé une nouvelle aventure dans l’univers de Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales. Bien qu’excitante, l’annonce a provoqué une vague de confusion. Alors qu’Insomniac n’a pas tardé à clarifier Miles Morales est autonome, il existait encore une teinte d’incertitude. Maintenant, le studio répond une fois de plus à ce à quoi les fans devraient s’attendre. Dans une nouvelle vidéo sur le projet, Insomniac confirme Miles Morales«Statut en tant que autonome en le comparant dans sa portée à Uncharted: The Lost Legacy. De plus, les nouvelles informations taquinent une foule de détails d’histoire.

Dans la vidéo suivante, Miles Morales Le directeur créatif Brian Horton et l’animateur principal James Ham parlent du gameplay. Plus particulièrement, les deux reconnaissent que Miles évoluera différemment de Peter. De plus, le jeune héros a ses propres capacités de combat uniques, telles que l’invisibilité et la bio-électricité.

Insomniac Games partage plus sur Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, le nouveau jeu autonome dans l’univers Marvel’s Spider-Man: https://t.co/sRMNLCbNbd # MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/FgCMUpaY4h – PlayStation (@PlayStation) 18 juin 2020

Brian Horton a également fourni des détails supplémentaires dans un article du blog PlayStation. Particulièrement intéressant est que Spider-Man: Miles Morales a lieu environ un an après les événements de Marvel’s Spider-Man. Le cadre hivernal, tel que vu dans la bande-annonce, ajoutera une nouvelle dynamique à l’expérience globale. Les fans devraient également s’attendre à rencontrer de nouveaux décors et un nouveau lot d’ennemis.

En ce qui concerne l’histoire, Horton a noté que «juste avant les vacances de Noël», une guerre commence à éclater entre une armée de criminels de haute technologie et une société d’énergie. Miles se retrouve alors pris au milieu lorsque la guerre atterrit à sa porte dans les rues de Harlem.

Spider-Man: Miles Morales est sorti cette saison des fêtes sur la PlayStation 5. Au moment de l’écriture, on ne sait pas encore si le titre autonome sera également lancé sur la PlayStation 4.

[Source: PlayStation on Twitter, PlayStation Blog]