L’héritage politique de Dominic Cummings, du référendum sur le Brexit à son infâme voyage en lock-out

Aimez-le ou détestez-le, ce n’est pas une hyperbole de suggérer que l’histoire politique britannique aurait été différente sans Dominic Cummings. Ses compétences de campagne lorsqu’il dirigeait Business for Sterling ont incité Tony Blair à décider de ne pas abandonner la livre et de faire entrer la Grande-Bretagne dans l’euro, alors qu’il a joué un rôle de premier plan en s’opposant avec succès à la création d’une assemblée régionale dans le nord-est de l’Angleterre. . Pendant sept ans, il a conseillé Michael Gove, l’exhortant, en tant que secrétaire à l’éducation, à poursuivre les réformes, y compris la refonte des programmes dans les écoles anglaises. Aucune personne – à part Boris Johnson – n’a eu une influence plus décisive sur l’issue du référendum sur le Brexit en 2016, ses méthodes de campagne peu orthodoxes aidant à débloquer des millions de voix pour se retirer de l’Union européenne. En tant que directeur de campagne de Vote Leave, il a conçu le slogan «reprendre le contrôle» qui s’est avéré si résonnant, ainsi que l’affirmation selon laquelle le Brexit produirait 350 millions de livres supplémentaires par semaine pour le Service national de santé. Électeurs difficiles à atteindre ciblés Les calculs étaient peut-être douteux, mais cette affirmation a aidé à fixer les termes du débat référendaire. M. Cummings a également été le pionnier de l’utilisation de publicités Facebook ciblées pour atteindre les électeurs généralement hors de portée des techniques de campagne traditionnelles, mais qui se sont révélés en grand nombre le jour du référendum. Son arrivée à Downing Street l’année dernière a joué un rôle crucial dans la mise en place du gouvernement de Boris Johnson. Boris Johnson et le conseiller spécial numéro 10, Dominic Cummings, ont promis la guerre à la fonction publique (Photo: TOLGA AKMEN / AFP / Getty) Il a supervisé l’expulsion des opposants conservateurs aux plans du nouveau Premier ministre sur le Brexit, le plan échoué pour proroger le Parlement tôt, l’éventuel Le slogan de la campagne des conservateurs de l’année dernière, «faites le Brexit», s’est avéré brillamment efficace contre une position ambiguë de la politique travailliste, tandis que la promesse d’un «accord prêt pour le four» a aidé à convaincre les électeurs fatigués de trois ans de querelles parlementaires. Dédain pour les députés conservateurs Depuis la victoire électorale, M. Cummings a joué un rôle déterminant en plaidant pour le verrouillage du pays en réponse à la pandémie de coronavirus et pour défendre les tests rapides et le développement de vaccins comme moyen de sortir de l’urgence sanitaire. Cependant, ses détracteurs soutiendront que sa présence s’est avérée aussi gênante qu’une aide au Premier ministre, car son dédain à peine déguisé pour les députés a mis les relations avec le parti parlementaire conservateur en crise. Sa détermination à réformer la fonction publique pourrait également s’avérer contre-productive à un moment où la Grande-Bretagne aura du mal à sortir de la crise de Covid et où Downing Street a besoin de fonctionnaires pleinement concentrés sur cette tâche. Surtout, la divulgation de son voyage de contournement de Londres au comté de Durham, et ses justifications alambiquées pour le voyage, ont eu un impact profondément dommageable sur le Premier ministre. C’est à ce moment-là que la confiance dans la gestion de la pandémie par M. Johnson a commencé à diminuer, de même que les votes des conservateurs, au milieu des signes qui encourageaient certains membres du public à contourner les règles qui avaient été si scrupuleusement observées pendant deux mois. Par inadvertance, le voyage de M. Cummings vers le nord a eu un impact significatif sur la bataille contre le coronavirus.

