LGBTQ Sundance Doc Hits HBO – / Film

David France«S (Comment survivre à une peste) Bienvenue en Tchétchénie a fait ses débuts au Sundance Film Festival de cette année dans des éloges critiques, avec le puissant documentaire LGBTQ recueillant le prix du meilleur montage et plus tard, à la Berlinale, remportant le Panorama Audience Award du meilleur documentaire. Le documentaire arrivera bientôt sur HBO, le réseau annonçant la première de juin dans le communiqué officiel Bienvenue en Tchétchénie bande annonce.

Bienvenue dans la Tchétchénie Trailer

Bienvenue en Tchétchénie plonge dans la persécution anti-LGBTQ dans la république russe fermée de Tchétchénie, où les personnes LGBTQ vivent dans la peur d’être «disparues», torturées et tuées par leur gouvernement si leur sexualité est découverte. Le documentaire suit un petit groupe d’activistes homosexuels qui ont résolu de faire passer clandestinement des personnes LGBTQ hors du pays, se présentant comme un thriller de la vie réelle qui semble être à égalité, tour à tour battant et déchirant.

/ La chroniqueuse Abby Olcese a appelé Bienvenue en Tchétchénie «Un film qui mord les ongles, déchirant et vital» quand elle l’a vu au festival True / False 2020, écrivant dans sa critique, «Avec un accès complet et un récit vital, Bienvenue en Tchétchénie est un travail important de journalisme. David France utilise les leçons qu’il a tirées de la réalisation et de la production de ses précédents films pour réaliser un film effrayant dans sa vérité et douloureux dans sa représentation de la réalité de ses sujets. C’est le genre de super-héroïsme qui met la vie en danger qui fait que ses téléspectateurs mettent de côté toutes les petites querelles qui définissent nos vies, en prennent note et, espérons-le, seront inspirés à prendre une sorte d’action. «

Voici le synopsis de Bienvenue en Tchétchénie:

Dans ce documentaire brûlant, le réalisateur David France (How To Survive A Plague), nominé aux Oscars, nous apporte un thriller de la vie réelle terrifiant qui assombrit un groupe d’activistes courageux risquant leur vie pour affronter la persécution anti-LGBTQ en cours dans la répression et la fermeture République russe de Tchétchénie. Ces dernières années, des dizaines de milliers de personnes LGBTQ dans la république ont été détenues, torturées et parfois mortes par les autorités. Mais un petit réseau de militants homosexuels s’est mobilisé, faisant sortir clandestinement les personnes dans le besoin de leurs communautés, obtenant des visas et les hébergeant dans des maisons sûres. Tourné avec un accès étonnant, en grande partie avec des caméras cachées qui continuent de rouler à chaque instant d’évasion, et utilisant une technique révolutionnaire de permutation de visage pour protéger l’anonymat de ses sujets menacés, ce documentaire expose ces atrocités sous-déclarées, tout en mettant en évidence un groupe extraordinaire de personnes héroïques face à un système brutal.

Bienvenue en Tchétchénie premières sur HBO 30 juin 2020.

