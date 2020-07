LG Velvet arrive aux États-Unis cette semaine avec un prix agressif

Le LG Velvet sera disponible via AT&T le 22 juillet pour 599 $.

T-Mobile et Verizon porteront le téléphone de milieu de gamme plus tard cet été.

C’est l’un des rares téléphones 5G grand public abordables aux États-Unis.

Le LG Velvet est sur le point d’être lancé aux États-Unis, bien que votre choix de transporteur dictera quand vous pourrez l’obtenir.

LG a annoncé que le Velvet 5G serait disponible via AT&T le 22 juillet pour 599 $, soit bien en dessous des 900 $ que vous paieriez pour un produit phare de dernière minute comme le V60. Cependant, vous devrez attendre pour l’acheter via T-Mobile ou Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Verizon Engadget), qui rendront le Velvet disponible plus tard cet été. Le modèle de Verizon offrira un accès à la fois à la 5G ultra large bande et à bande basse.

Le fabricant de téléphones n’a pas mentionné la disponibilité d’un modèle indépendant de l’opérateur sur son site Web, mais a déclaré que les clients américains bénéficieraient d’une gamme de couleurs, notamment Aurora Grey, Aurora Silver, Aurora Red et Pink White. Tous les transporteurs n’offriront pas les mêmes options de couleur.

Si vous cherchez à acheter l’accessoire double écran pour le velours, cela coûtera 200 $ de plus.

Voir également: Avis sur LG Velvet: points de style

Le matériel sous-jacent sera au moins le même. LG se concentre sur l’expérience audiovisuelle avec un écran P-OLED de 6,8 pouces, 1080p et des haut-parleurs stéréo avec un moteur sonore 3D enrichissant le son. C’est dans d’autres domaines que LG réduit les coûts. Le Velvet utilise une puce Snapdragon 765G de milieu de gamme supérieure avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. La batterie de 4300 mAh est moyenne pour la taille. Vous trouverez également une caméra arrière principale de 48 MP, une caméra grand angle de 8 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et un jeu de tir avant de 16 MP pour les selfies.

Nous avons constaté que le téléphone n’était pas aussi réactif que les téléphones haut de gamme et avait simplement une qualité de caméra adéquate. Cependant, l’affichage exceptionnel, la qualité audio forte et le design accrocheur ont compensé ces lacunes. Et à 599 $, vous obtenez beaucoup d’un smartphone grand public compatible 5G. Cela dit, la base OnePlus 8 offre des performances plus rapides et une durée de vie de la batterie améliorée pour 100 $ de plus – cela vaut la peine de considérer si votre budget a un peu plus de place. Vous voudrez peut-être également envisager le OnePlus Nord, qui sape le Velvet, bien qu’il ne soit pas facilement disponible aux États-Unis.