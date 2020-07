LG Velvet 4G est officiel avec une ancienne puce phare et probablement un prix encore plus bas

La stratégie de smartphone de LG subit un changement et le premier fruit de celui-ci est le récent Velours. Avec la puce Snapdragon 765G de milieu de gamme sous le capot, le téléphone vise à se battre dans la catégorie 5G de milieu de gamme. Auparavant, la société sortait deux téléphones phares par an. Il a été rapporté qu’un LG Velvet uniquement 4G serait également publié et maintenant le téléphone a été répertorié sur la société Site Web allemand.

Le LG Velvet, uniquement LTE, est alimenté par le SoC Snapdragon 845 de Qualcomm qui alimente les produits phares d’Android sortis en 2018, y compris le LG G7 ThinQ. Certes, c’est un vieux chipset, mais c’est un assez performant. Opter pour le Snapdragon 855 aurait conduit à une augmentation du prix et ce n’est apparemment pas ce que LG voulait. Les performances du processeur de la puce vieillie sont similaires à celles du Snapdragon 765G et il dispose en fait d’un GPU plus rapide.

Cela dit, le Snapdragon 765G est fabriqué à l’aide du processus 7 nm plus efficace, tandis que le Snapdragon 845 est une puce de 10 nm. De plus, l’utilisation d’une ancienne puce pourrait également affecter les mises à jour logicielles.

Prix ​​de LG Velvet 4G

Le LG Velvet 5G coûte 650 € en Europe et apparemment, la version 4G coûtera 499 €. Aux États-Unis, le téléphone coûte 599 $. Il est peu probable que le nouveau modèle parvienne aux États-Unis, car les rumeurs précédentes indiquent qu’il est destiné aux marchés où les réseaux 5G ne sont pas encore opérationnels, tels que le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud.

À l’exception de la puce, le 4G LG Velvet est identique à son frère compatible 5G. Cela signifie qu’il dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces, d’une configuration à trois caméras avec des capteurs 48MP, 8MP et 5MP, un jeu de tir avant 16MP et une batterie de 4300 mAh. Les options de couleur incluent Aurora Silver et Black. Il est également compatible avec l’accessoire et le stylet Dual Screen de LG.