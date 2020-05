Le LG Q70 arbore un écran FHD de 6,4 pouces avec une « perforation » pour la caméra selfie 16MP, le chipset Snapdragon 675 avec 4 Go de RAM et une batterie 4000mAh. Il y a une configuration à double caméra et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière. Le téléphone est classé IP68 et fonctionne sous Android 10. Le LG Q70 est disponible auprès de Verizon pour 350 $.