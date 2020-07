LG poursuit sa série Android 10 avec des mises à jour pour trois autres appareils sur AT&T

Le portefeuille de smartphones de LG avec Android 10 vient d’être élargi cette semaine avec trois autres appareils d’entrée de gamme et de milieu de gamme recevant la prochaine mise à jour logicielle majeure sur AT&T: LG Prime 2, le LG Neon Plus et le LG Arena 2. Sur la base de leurs pages d’assistance officielles AT&T respectives, ces appareils devraient tous avoir reçu la mise à jour en direct au cours de la semaine dernière. Si le vôtre ne vous a pas encore alerté sur la version, vous pouvez forcer manuellement une actualisation dans le menu Paramètres, sous Système> À propos du téléphone> Mise à jour du logiciel.

Aucun de ces appareils n’est particulièrement remarquable, ce qui rend encore plus surprenant de les voir recevoir Android 10 relativement rapidement. Il y a longtemps (lire: l’année dernière), LG était sous le feu pour avoir poursuivi son infâme héritage de mises à jour à vitesse d’escargot. Cependant, l’entreprise a attiré l’attention en octobre dernier en promettant d’intensifier son jeu pour la sortie d’Android 10, puis a surpris tout le monde en suivant vraiment.

Le LG G8 ThinQ a reçu sa mise à jour Android 10 de manière impressionnante rapidement sur les quatre principaux transporteurs américains, ainsi que sur d’autres combinés de haut niveau comme le V50. Même le bon marché et populaire Stylo 5 a accroché la dernière version d’Android plus rapidement que prévu (même si les attentes n’étaient pas élevées au départ).

Dans tous les cas, il semble que LG reste vraiment fidèle à son engagement d’apporter de nouveaux logiciels à la table avec plus de rapidité et de régularité, ce qui est vraiment rafraîchissant à voir. Espérons que cette nouvelle séquence se poursuivra pour les futures versions de la société.