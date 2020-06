– – –

LG offrira un programme à moitié prix pour le smartphone Velvet en Corée du Sud.

LG Electronics prévoit d’offrir un programme de réduction de 50% pour son prochain téléphone phare, le LG Velvet en Corée du Sud, a indiqué la société. Les clients qui acceptent de restituer leur smartphone Velvet après deux ans d’utilisation et d’acheter ensuite un autre smartphone LG bénéficieront de la remise, comme expliqué.

Smartphone LG Velvet en Corée du Sud

Parallèlement, la société a également dévoilé que le prix officiel du LG Velvet avait été fixé à 899 800 wons. LG a précédemment présenté le Velvet comme un appareil haut de gamme, mais le prix dévoilé est en fait légèrement supérieur à son prédécesseur, le G8 Thinq, qui était au prix de 879600 wons lors de son lancement en mai de l’année dernière.

Il fait face à la concurrence de ses rivaux, avec la version 64 Go d’Apple iPhone SE à 539 000 won et le Samsung Galaxy A51 128 Go à 572 000 won. Les appareils Apple et Samsung seront disponibles à l’achat respectivement le mercredi et le jeudi.

Les opérateurs de télécommunications locaux ont également augmenté les subventions pour les appareils de la série Samsung Galaxy S20. Les précommandes du LG Velvet débuteront vendredi et les ventes officielles débuteront le 15 mai. La date de lancement mondiale et les détails des prix restent à annoncer. Avant cette annonce, la société a déclaré que le Velvet serait alimenté par un jeu de puces Qualcomm 765 5G et arborerait un écran OLED de 6,8 pouces.

Le téléphone aura également une triple caméra sur le dos dans un design goutte de pluie. La semaine dernière, LG a annoncé dans ses résultats financiers du premier trimestre que le mobile d’entreprise n’avait pas encore réalisé de bénéfices, ce qui marquait son 20e trimestre consécutif de perte.

