LG lancera un téléphone avec écran enroulable en mars 2021

L’aile LG

LG semble travailler dur sur de nouvelles approches intéressantes de la conception de smartphones. Le premier téléphone de la société avec un écran qui peut se déployer pour devenir plus grand devrait être lancé dès mars 2021, rapporte Android Central. Le mystérieux «téléphone enroulable» a été taquiné à la fin de l’annonce de LG Wing et fait partie du projet Explorer de LG.

Sur la vidéo teaser, nous recevons un aperçu de la conception du téléphone, et plus précisément de la façon dont l’écran se déploiera pour devenir plus grand. Pour le moment, rien d’autre n’est connu sur ce téléphone innovant en termes de spécifications ou de prix.

Le nouveau téléphone et le LG Wing fait partie du projet de LG baptisé en interne Project B, connu sous le nom de projet Explorer. Il se concentre sur la recherche de nouvelles façons d’aborder la conception des smartphones, en apportant des innovations dans la façon dont les smartphones apparaissent, se sentent et sont utilisés. À cet égard, le LG Wing a apporté quelque chose d’unique à la table. Il reste à voir comment le nouveau téléphone LG à écran enroulable sera reçu et s’il peut ou non stimuler les ventes de l’entreprise.

Vous pouvez voir le teaser du téléphone à la fin de la vidéo d’annonce de LG Wing: