LG K51 spécifications – PhoneArena

Le LG K51 est alimenté par un processeur Helio P22 à 2 GHz, couplé à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible. Vous obtenez un très grand écran HD + FullVision de 6,5 pouces et une caméra selfie 13MP à l’avant. L’arrière du téléphone est occupé par une configuration à trois caméras et un capteur d’empreintes digitales. Une batterie de 4000mAh maintient les lumières allumées. Le LG K51 est disponible auprès de Boost Mobile pour 150 $.