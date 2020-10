LG crée un masque facial avec un système de purification d’air alimenté par batterie

La société d’électronique sud-coréenne LG a intégré des ventilateurs électroniques et des filtres HEPA dans un masque facial, afin de le transformer en un purificateur d’air portable.Dévoilé au salon IFA de Berlin, le communiqué fera de LG le dernier d’une série d’entreprises, y compris Adidas et Burberry qui a fait des incursions dans les revêtements faciaux au cours des derniers mois, alors que plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, ont rendu les masques faciaux obligatoires dans les espaces communs comme les magasins et les transports en commun pour aider à endiguer la propagation du coronavirus. PuriCare de la gamme de purificateurs d’air, la conception comporte deux ventilateurs, un de chaque côté du visage, qui font circuler l’air frais dans le masque.L’air est nettoyé à l’aide de filtres HEPA H13, qui peuvent bloquer 99,95% des particules en suspension aussi petites que 0,1 microns. Burberry publie un masque facial avec un motif de vérification de signature sur un tissu antimicrobien Selon LG, le produit a été conçu pour résoudre « le dilemme des masques faits maison étant de qualité incohérente et les masques d’élimination étant en pénurie ». rendre la vie plus sûre et plus pratique, il est important que nous puissions offrir des solutions qui ajoutent une valeur mesurable », a déclaré Dan Song, président de la division des appareils électroménagers et des solutions aériennes de LG. Le coronavirus mesure environ 0,125 microns de diamètre, ce qui signifie qu’il tombe techniquement dans la zone de chalandise des filtres HEPA du masque.Cependant, la marque n’a fait aucune déclaration quant à savoir si la conception pourrait protéger le porteur contre l’infection par le coronavirus ou si le masque filtrerait également l’air sortant pour aider à prévenir la transmission à d’autres. le Groupe consultatif scientifique britannique pour les urgences (SAGE), ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, ont déjà indiqué clairement t Les masques avec soupapes d’expiration ou évents n’empêchent pas le porteur d’expulser des «gouttelettes respiratoires», qui pourraient infecter les autres. Lorsqu’il est contacté pour commenter, un représentant de la société a déclaré que des tests supplémentaires étaient nécessaires avant que les détails ne soient disponibles. Artemide dévoile la technologie ultraviolette Integralis qui transforme les lumières en désinfectants LG affirme que toutes les pièces constitutives du masque sont recyclables et remplaçables, contrairement aux masques jetables qui polluent de plus en plus nos océans.Le produit dispose d’un capteur respiratoire breveté, qui détecte la vitesse et volume de la respiration du porteur et choisit automatiquement l’une des trois vitesses de ventilateur pour correspondre.Cela permet également au ventilateur d’accélérer lors de l’inhalation et de ralentir lors de l’expiration, afin de réduire la résistance.Une batterie de 820 milliampères par heure peut alimenter le masque jusqu’à à huit heures au réglage le plus bas et à deux heures au réglage le plus élevé du ventilateur.Le masque, qui devrait sortir plus tard cette année, est livré avec un étui correspondant pour le charger et le stocker entre les utilisations tandis que les lumières UV-LED intégrées « tuent les produits nocifs germes « .Bien qu’il ait été démontré que la lumière ultraviolette tue d’autres coronavirus, y compris ceux qui causent les syndromes respiratoires du SRAS et du MERS, l’efficacité de t sa technologie est fortement dépendante de la durée et de l’intensité de l’exposition aux UV.Une autre société qui a récemment parié sur le potentiel futur de la lumière UV est la marque d’éclairage italienne Artemide, qui a intégré la technologie dans ses lampes pour les transformer en désinfectants pour les pièces. pas dans le coin.

Aerochamber Plus Trudell Chambre d'Inhalation avec Masque Pédiatrique Enfant Aerochamber+ Chambre Inhalation Enfant 1-6 ans + Masque est est un système destiné à améliorer la pénétration broncho pulmonaire du médicament inhalé. Cet appareil facilite la synchronisation entre la libération de l'aérosol et le début de l'inspiration par le patient. Il est fourni avec une série de stickers

Aerochamber Plus Trudell Chambre d'Inhalation avec Masque Pédiatrique 1-18 mois Aerochamber+ Chambre Inhalation Enfant 0-18 mois + Masque est est un système destiné à améliorer la pénétration broncho pulmonaire du médicament inhalé. Cet appareil facilite la synchronisation entre la libération de l'aérosol et le début de l'inspiration par le patient. Il est fourni avec une série de

GSK Babyhaler Chambre d'Inhalation avec Masque Standard Enfant 350ml GSK Babyhaler Chambre d'Inhalation avec Masque Standard Enfant 350ml est un système destiné à améliorer la pénétration broncho pulmonaire du médicament inhalé, chez l'ENFANT jusqu'à l'âge de 6 ans. Ce modèle de chambre avec MASQUE est interposé entre le flacon d'aérosol doseur, du laboratoire GLAXO, et le

Arrow Générique Chambre d'Inhalation Antistatique avec Masque -18 Mois Arrow Générique Chambre d'Inhalation Antistatique avec Masque -18 Mois est conçu pour faciliter la pénétration du produit chez le nourrisson de moins de 18 mois. Cette chambre en polymère antistatique permet de visualiser le produit, et de faciliter ainsi sa pénétration. Le masque facial en silicone est

Arrow Générique Chambre d'Inhalation Antistatique avec Masque +18 Mois à 6 Ans La chambre d'inhalation ARROW est un système destiné à améliorer la pénétration broncho-pulmonaire du médicament inhalé. Cet appareil facilite la synchronisation entre la libération de l'aérosol et le début de l'inspiration par le patient ( ADULTE, personne âgée et enfant à partir de 6 ans ). Il permet de

Id Tandem Chambre d'Inhalation Flo + Antistatique avec Masques (Enfants de - de 6 ans) La chambre d'inhalation flo+ est un système destiné à améliorer la pénétration broncho pulmonaire du médicament inhalé. Cet appareil facilite la synchronisation entre la libération de l'aérosol et le début de l'inspiration par l'enfant ( de la naissance à 6 ans ). Il réduit la taille des particules, ce qui