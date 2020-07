LG Aristo 5 est le nouveau téléphone bon marché disponible sur T-Mobile et Metro

Un tout nouveau smartphone LG abordable est désormais disponible aux États-Unis grâce à T Mobile. Le téléphone fait partie de LG La série Aristo – introduite pour la première fois en 2017 – et s’appelle Aristo 5.

Compte tenu de tous les autres smartphones lancés en 2020 jusqu’à présent, nous pouvons dire avec certitude qu’il n’y a rien d’exceptionnel sur le LG Aristo 5. Mais ce n’est pas surprenant, comme tous ses prédécesseurs, y compris le Le LG Aristo 4+ sorti l’année dernière a été lui-même un appareil assez banal.

Le LG Aristo 5 fonctionne sous Android 10 et arbore un écran à encoche de 5,7 pouces avec 720 x 1520 pixels (l’épaisseur de ses lunettes vous indique immédiatement qu’il s’agit d’un smartphone abordable).

Alimenté par un processeur MediaTek Helio P22 octa-core, le LG Aristo 5 offre 32 Go de mémoire interne, une batterie de 3000 mAh, une double caméra arrière (grand angle 13 MP + 5 MP) et une caméra frontale 5 MP . Deux choses en particulier sont décevantes à propos de cet appareil: il ne dispose que de 2 Go de RAM et est livré avec un port microUSB ancien et lent (plutôt que l’USB Type-C plus rapide et plus convivial qui est devenu la norme maintenant).

T-Mobile vous permet d’acheter le LG Aristo 5 pour 150 $ ou 6,25 $ par mois pendant 24 mois. Le nouveau combiné est également vendu chez Metro par T-Mobile (en tant que téléphone prépayé uniquement) pour 159,99 $.

Si cela ne vous dérange pas de dépenser 36 $ de plus, nous vous recommandons d’acheter le LG K51 au lieu de l’Aristo 5 de T-Mobile ou Metro. Au prix de 186 $, le LG K51 a un écran plus grand, 3 Go de RAM, une triple caméra arrière et un port USB Type-C.