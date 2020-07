LG : Velvet UI disponible pour les flagships de la marque

Il semble que LG ait décidé de déployer l’interface utilisateur Velvet sur plusieurs smartphones phares après avoir recueilli les réactions des clients par le biais de canaux de contact comme Quick Help.

Apparemment, de nombreux fans de LG voulaient que la même interface utilisateur que celle du LG Velvet soit pré-installée sur leurs appareils, et la société sud-coréenne a pris les mesures nécessaires dans ce sens.

LG Velvet’s UI will be available as an OTA update for the LG V50 ThinQ and five other models #LG #LGVelvet #LGV50ThinQ https://t.co/jXWhy59OnX