«  L’extension du crédit universel de 20 £ par semaine à tous les avantages m’aiderait à manger de bons repas tous les jours  »

Un homme qui a des lésions cérébrales soutient les appels à augmenter les paiements pour les bénéficiaires de prestations héritées comme lui de 20 £ par semaine, affirmant que cela changerait sa vie et lui permettrait de «manger correctement tous les jours». Kevin Whitworth s’est dit «contrarié» par le fait que les demandeurs du crédit universel avaient vu leur paiement augmenter en raison de la pandémie de coronavirus, mais que ceux qui bénéficiaient des avantages hérités avaient été laissés pour compte. plutôt que de bons repas pendant une grande partie de la semaine. Je ne peux pas me permettre d’acheter des repas tous les jours pour le moment », a-t-il déclaré en réponse à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a augmenté l’allocation standard du crédit universel et l’élément de base du crédit d’impôt pour les travailleurs de 20 £ par semaine. , s’élevant à plus de 1 000 £ par an, pour une période limitée de 12 mois. Il devrait se terminer en avril 2021 malgré les appels à la pérennisation de la hausse. Les militants affirment qu’environ deux millions de personnes bénéficiant d’avantages hérités du passé, y compris des personnes handicapées, ont été exclues du soutien financier supplémentaire. Beaucoup ont vu leurs coûts augmenter pendant la pandémie. » De vraies difficultés » Mercredi, le Consortium pour les prestations d’invalidité (DBC), un réseau de plus de 100 organisations caritatives et groupes, enverra au chancelier Rishi Sunak une pétition avec près de 120000 signatures, appelant à tous les demandeurs d’allocations, y compris ceux qui touchent l’allocation d’emploi et de soutien et l’allocation de demandeur d’emploi, pour recevoir la même majoration. Ella Abraham, coprésidente des campagnes à la DBC, a déclaré que la disparité avait causé «de réelles difficultés» pour les personnes bénéficiant des avantages hérités. «Il est inacceptable que le gouvernement soutienne que seuls ceux qui ont dû réclamer le crédit universel à la suite de la pandémie ont un besoin financier.» Elle a appelé les ministres à «mettre fin à cet État-providence discriminatoire à deux niveaux» et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. En savoir plus Augmentation de 20 £ du crédit universel: ce que signifie pour les demandeurs d’asile pendant la pandémie de Covid « Triste, bouleversé, inquiet » M. Whitworth, qui vit sur l’île de Lewis, au large de la côte ouest de l’Écosse, a été blessé après une chute une falaise lors d’une excursion en kayak il y a 10 ans. L’accident lui a laissé des lésions cérébrales et des pertes de mémoire. Âgé de 45 ans, qui est bénévole pour une organisation qui fournit un soutien informatique aux personnes âgées et aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, réclame l’ESA depuis 2016 et reçoit un paiement d’indépendance personnelle. Il dit que son revenu n’est pas suffisant pour vivre et qu’il a puisé dans ses économies au fil des ans. «Mes économies sont tombées à 150 £ et je suis très inquiet de ce qui se passe quand je suis à court.» Ne pas obtenir les 20 £ supplémentaires par semaine le rend «triste, bouleversé et inquiet». – changeant, il a dit: « Certainement – cela signifierait que je pourrais manger plus de bons repas, et cela signifierait, espérons-le, que je n’aurai pas à réduire les économies qui me restent. » « Mes besoins ne sont pas considérés comme aussi importants que les autres » Karen Pickering, de la côte ouest de l’Écosse, est également contrariée de ne pas recevoir les 20 £ supplémentaires par semaine en plus de ses avantages hérités. Mme Pickering a une sclérose en plaques récurrente et a assuré la protection tout au long de la pandémie. L’argent aurait aidé avec les coûts supplémentaires, tels que les livraisons de nourriture. «Je ne savais pas que je manquais 20 £ par semaine, mais c’est vraiment bouleversant de penser que mes besoins ne sont pas considérés comme aussi importants que les autres. L’argent peut ne pas sembler beaucoup au gouvernement, mais cela ferait toute la différence pour moi. »Bien qu’on lui ait demandé à plusieurs reprises d’étendre l’augmentation de 20 £ par semaine aux avantages hérités à la fois par les organismes de bienfaisance et les députés, les ministres ont déclaré qu’ils n’ont pas l’intention de le faire. La secrétaire au Travail et aux Pensions, Therese Coffey, a déclaré aux députés en mai qu’il était «beaucoup plus simple» d’introduire une augmentation pour les demandeurs du crédit universel et du crédit d’impôt pour travail parce qu’ils sont des systèmes numériques et qu’il faudrait «plusieurs mois» pour changer le système hérité. Les ministres ont résisté aux appels visant à prolonger l’augmentation de 20 £ par semaine (Photo: PA) ‘Disgrace’Mais Anastasia Berry, responsable des politiques à la Société de la SP et coprésidente de la DBC, a déclaré que «la pauvre excuse d’un Le système informatique archaïque n’est plus valide. »« C’est une honte que le gouvernement ignore les besoins des personnes handicapées, y compris celles atteintes de SP, depuis plus de huit mois. »Mme Berry a ajouté:« La SP est implacable, douloureuse et handicapante, et environ un tiers vivant avec la maladie dépend de l’ESA parce qu’ils sont tout simplement incapables de travailler », a-t-elle déclaré, ajoutant que le gouvernement devait agir. Iain Porter, de la Fondation Joseph Rowntree, a déclaré que l’augmentation de 20 £ était une «bouée de sauvetage» qui avait été refusée aux personnes sur les avantages hérités. «Cela irait à l’encontre de ce que nous défendons en tant que société de continuer à refuser ce soutien à de nombreux ceux qui sont les plus exposés au risque de pauvreté », a-t-il ajouté. Le gouvernement a déclaré: «Nous nous engageons pleinement à soutenir les personnes handicapées pendant la pandémie, en augmentant l’aide sociale de 9,3 milliards de livres sterling pour aider ceux qui en ont le plus besoin, en introduisant le programme de soutien d’hiver de Covid pour les personnes à faible revenu et en mettant 3,7 milliards de livres à la disposition des populations autorités pour aider à faire face aux pressions exercées sur les services locaux, y compris les soins sociaux pour adultes. »

