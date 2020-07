L’exquis LG Velvet 5G est considérablement réduit dès le départ aux États-Unis

Le compatible 5G LG Velvet mid-ranger est enfin arrivé aux États-Unis, et contrairement au Motorola Edge, qui est exclusivement disponible dans une variante déverrouillée pour le moment, le magnifique combiné de 6,8 pouces peut déjà être acheté auprès d’un grand opérateur.

Encore mieux, AT&T lance le LG Velvet 5G à un prix avantageux, permettant aux abonnés nouveaux et existants de réduire facilement 300 dollars sur le prix catalogue de 600 $. Tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l’appareil respectablement puissant à moitié prix dès le départ est une nouvelle gamme de services sans fil illimités postpayés, vous rapportant un minimum de 75 $ par mois avant divers rabais, ainsi qu’un accord de versement mensuel.

Votre réduction de prix de 300 $ sera appliquée à votre compte sur deux ans et demi sous forme de crédits de factures en montants égaux, ce qui signifie essentiellement que vous dépenserez 10 $ tous les 30 jours au lieu de 20 $ pour arriver au total général susmentionné de 300 $. C’est sans doute un prix incroyablement bas à payer pour un Une centrale Snapdragon 765 compatible 5G avec 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage interne, ainsi qu’une batterie généreuse de 4300 mAh sous son capot.

Bien sûr, le design complètement distinctif est sans aucun doute l’un des principaux arguments de vente de l’appareil, même si LG a opté pour une encoche plutôt qu’une perforatrice à la mode. Cela ne rend pas le Velvet moins joli, avec ses « bords d’arc 3D », ses couleurs éclatantes et ses caméras « inspirées des gouttelettes d’eau » aidant ce mauvais garçon à se démarquer du Motorola Edge susmentionné, ainsi que Samsung Galaxy A71 5G ou le OnePlus 8.

Le LG Velvet 5G est également incroyablement fin et léger, avec respectivement 7,9 mm et 180 grammes, tout en résistant au contact de l’eau et de la poussière et arborant un bel écran P-OLED avec une résolution décente de 2460 x 1080 pixels. L’arrangement de la caméra orientée vers l’arrière n’est peut-être pas le plus impressionnant à 600 $ que l’on puisse acheter à l’heure actuelle, se passer d’un téléobjectif pour combiner à la place un tireur principal de 48MP avec un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra de profondeur de 5MP.

Si vous pouvez obtenir cette chose à un maigre 300 $, cependant, il est difficile de contester sa proposition de valeur, même si AT&T ne propose pas d’étui pratique à double écran … pour l’instant. N’oubliez pas que Velvet est également sur le point de s’étendre à T-Mobile et Verizon dans un proche avenir, les détails des prix des deux opérateurs étant malheureusement gardés secrets pour le moment.