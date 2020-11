L’explorateur Bertrand Piccard donne ses conseils pour survivre au verrouillage

La meilleure façon de traverser les prochains mois de cette pandémie est de se concentrer sur le présent et de ne pas trop penser à l’avenir.C’est le conseil numéro un de Bertrand Piccard, le vétéran explorateur et psychiatre qui sait une chose ou deux sur les circonstances difficiles après les deux premières mondiales pour lesquelles il est le plus connu; faire le tour du globe en ballon en un seul voyage en 1999 et piloter un avion à énergie solaire tout autour du monde en 2016.La i newsletter dernières nouvelles et analysesLe voyage en ballon qu’il a réalisé avec l’aviateur britannique Brian Jones, en particulier, a équipé l’aventurier suisse de 62 ans pour faire face aux verrouillages de Covid. «Nous étions 20 jours sans escale dans les airs dans une petite cabine pressurisée. C’était très, très similaire au verrouillage de la crise Covid. Nous étions deux personnes dans un très petit espace, ne sachant pas exactement ce qui se passerait et combien de temps cela prendrait », a déclaré Piccard à i. En savoir plus De l’apprentissage de la jonglerie à la création de vos propres cartes de Noël, 101 façons créatives d’animer votre verrouillage Ce qu’il a appris «Nous avons appris deux choses en particulier. Tout d’abord, vous devez arrêter de vous projeter dans le futur car si vous faites cela, vous ne pouvez qu’avoir peur. Vous vous demandez ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer? C’est terrible – vous vous retrouverez avec des problèmes « , a-t-il dit. » Vous devez être connecté à vous-même dans le moment présent. Et puis vous sentez que vous êtes vivant à l’intérieur de votre corps, à l’intérieur de la situation et que vous bougez simplement avec le temps », a déclaré Piccard, qui pratique la pleine conscience, la méditation – et même l’auto-hypnose – depuis longtemps avant de faire partie de la nation. vocabulary.Piccard a fait voler un avion à énergie solaire, ‘Solar Impulse 2’, à travers le monde (Photo: AFP PHOTO / Jean Revillard / Solar Impulse 2 / Global Newsroom) «Si vous faites cela, quand vous arrivez à la fin de l’aventure vous êtes presque surpris que ce soit fini. Une crise acceptée devient une aventure et une aventure que nous refusons restera une crise », a ajouté Piccard, dont les antécédents suggèrent qu’il a probablement beaucoup plus de succès à vivre selon ce mantra que la plupart d’entre nous. La communication est l’autre clé de son bilan. La rupture du voyage en ballon concerne la communication. «Si vous êtes avec quelqu’un en situation de stress, vous devez exprimer ce que vous ressentez au lieu de critiquer l’autre personne. Si vous êtes critique et dites: «Ne faites pas ça, c’est faux», très bientôt la relation sera rompue », dit-il.« Mais si vous dites «Écoutez, dans cette situation, je ne suis pas très à l’aise» – alors vous pouvez commencer à en parler. Vous devez comparer les expériences, au lieu d’être en désaccord. Ensuite, la relation devient très intéressante parce que vous apprenez de l’autre au lieu d’imposer votre propre point de vue », a-t-il déclaré.« Une crise acceptée devient une aventure – et une aventure que nous refusons reste une crise »Explorer la dynastie Piccard fait partie d’une dynastie exploratrice. En 1931, son grand-père Auguste est devenu la première personne à voler dans la stratosphère, la deuxième couche de notre atmosphère, entre six et 50 kilomètres au-dessus de la Terre – dans une capsule pressurisée attachée à un grand ballon à hydrogène. Et son père, Jacques, était la première personne à descendre au fond des profondeurs océaniques les plus profondes du monde – connue sous le nom de tranchée des Mariannes – en 1960.Peut-être pas surprenant, étant donné son accent sur les pouvoirs de l’esprit, Piccard dit que ses tendances expéditionnaires sont «plus une question de l’éducation plutôt que des gènes », car son enfance lui a donné l’idée claire que« il faut explorer l’inconnu ». Campagne éducativeEARTHDAYL’éducation est très présente dans l’esprit de Piccard en ce moment. Il est l’une des 350 organisations et individus influents qui ont apporté leur soutien à une campagne, coordonnée par l’organisation caritative environnementale EARTHDAY.ORG, appelant les gouvernements, y compris le Royaume-Uni, à soutenir l’éducation climatique obligatoire et évaluée – liée à l’engagement civique. – dans toutes les écoles du monde. Il dit qu’il est crucial que les enfants apprennent beaucoup plus sur le changement climatique, sous tous ses aspects. «Si vous ne parlez que des problèmes, tout le monde sera déprimé et les enfants auront peur et penseront il n’y a pas d’avenir pour eux. Nous devons leur donner de l’espoir en leur parlant des solutions – et des solutions existent, par exemple grâce à des technologies qui économisent de grandes quantités d’énergie et de ressources naturelles », a-t-il déclaré. aidera les enfants à décider quoi étudier à l’université afin qu’ils puissent aider à résoudre le problème, dit-il.Fondation Solar Impulse Dans le premier programme de certification du genre, chaque technologie ou service que la fondation juge durable – étant à la fois écologique et rentable – reçoit un kitemark qui lui confère une crédibilité écologique.La fondation, du nom de son révolutionnaire solaire écologique vol autour du monde, est jusqu’à 805. Troisième tour du monde Et quand il atteindra 1000, ce que Piccard s’attend à se produire dans la première moitié de l’année prochaine, il va pour entreprendre son troisième tour du monde – présenter les technologies aux politiciens, aux dirigeants communautaires, aux entreprises et aux institutions. «C’est moins spectaculaire que les voyages en avion à énergie solaire et en ballon – mais ces solutions donneront à ces personnes les outils dont elles ont besoin pour résoudre les problèmes environnementaux. Ce sera une énorme source de solutions dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de la construction, de la mobilité, de l’agriculture et de l’industrie », a-t-il déclaré. À sa manière, le troisième tour du monde pourrait être tout aussi éprouvant que le premier. «Même avec Covid, je ferai toujours le voyage car il n’y a pas de temps à perdre», a-t-il déclaré. Si tel est le cas, Piccard devra s’appuyer sur ses célèbres compétences d’endurance.

