L’exclusivité de la console Godfall PS5 prendra fin en mai 2021

Sony Interactive Entertainment et Gearbox Publishing ont confirmé via une bande-annonce de lancement que Godfall est une console exclusive à la PlayStation 5 pendant six mois.

Après le 12 mai 2021, Counterplay Games et Gearbox sont libres de publier le jeu sur d’autres consoles. La sortie de la Xbox Series X / S est probablement un verrou. Qu’il s’agisse Godfall fera son chemin vers la Nintendo Switch ou non reste à voir.

Counterplay chante les louanges de la PS5 depuis Godfall a été annoncé pour la console nouvelle génération de Sony. Le développeur a particulièrement apprécié le contrôleur DualSense ainsi que les fonctionnalités sociales de la PS5.

« Jouer avec le DualSense maintenant, c’est incroyable », a déclaré Counterplay au PlayStation Magazine officiel. «Vous pouvez en fait, presque d’une certaine manière, imaginer que vous pouvez sculpter et façonner la vibration et les sensations, être capable de créer un jeu ou un monde où il se sent complètement dynamique et vivant, et qui réagit à vous.

Le studio a également déclaré que les temps de chargement «quasi instantanés» de la PS5 garantiraient que les joueurs se remettent immédiatement au combat en cas de chute.

«Si vous tombez au combat, relevez-vous avec des temps de chargement presque instantanés», a déclaré Counterplay. « Nous avons construit Godfall pour défier les joueurs, et vous ne gagnerez probablement pas chaque rencontre dès votre première tentative. Nous voulons nous assurer que la mort ne soit jamais une punition pour les joueurs, mais devienne plutôt une opportunité d’apprendre et de grandir en tant que chevalier de Valorian.

Les joueurs pourront également entrer rapidement dans les royaumes élémentaires.

Godfall sortira sur PS5 le 12 novembre. Le jeu sera également disponible sur PC.