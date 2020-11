L’excellent mi-ranger Pixel 4a de Google peut désormais être le vôtre gratuitement (aucun échange nécessaire)

T-Mobile pourrait offrir la meilleure offre anticipée sur le récent Pixel 4a avec 5G, mais si vous pensez que vous pouvez vous contenter de la variante légèrement plus ancienne de 4G LTE uniquement Le dernier smartphone de milieu de gamme de Google cette saison des vacances, vous devriez certainement envisager d’acheter ce produit chez Verizon dès maintenant.

C’est parce que Big Red peut réduire le prix de détail de 379,99 $ du combiné de 5,8 pouces à … 0 $ sans que vous ayez à échanger quoi que ce soit ou à transférer un numéro de téléphone existant d’un autre opérateur. De toute évidence, la nouvelle offre qui tue vient avec ses propres exigences particulières, que vous devriez être en mesure de satisfaire facilement si vous êtes sur le marché pour une bonne affaire avant Vendredi noir.

Pour économiser les 380 dollars, vous devrez ouvrir une nouvelle ligne de service illimité «éligible» et obtenir le Google Pixel 4a avec un plan de paiement pour appareil. Bien que Verizon ne vous donne pas simplement 380 $ à l’avance, cette réduction sera appliquée à votre compte sous la forme de crédits de facture mensuels sur une période de deux ans.

En plus de snober la tendance 5G, l’original Le Pixel 4a se contente également d’une seule caméra orientée vers l’arrière, ainsi que d’une batterie et d’un écran plus petits par rapport à son frère plus jeune et supérieur. Pourtant, ce jeu de tir solo 12MP est un scorcher (au moins selon les normes de milieu de gamme), tandis que le processeur économe Snapdragon 730 aide l’appareil relativement compact à offrir des temps d’endurance solides entre les charges.

À propos, le téléphone d’origine Android 11 prend également en charge la charge rapide de 18 W, avec sa fiche technique plus que respectable comprenant 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage interne. Dans l’ensemble, il est sans doute judicieux d’acheter ce haut de gamme iPhone SE (2020) rival à 380 $ et une évidence pour l’obtenir sans vraiment dépenser un centime … à long terme.