L’ex-épouse de Sir Elton John, Renate Blauel, réclame 3 millions de livres de dommages-intérêts après avoir souffert de détresse psychologique «  grave  »

L’ex-épouse de Sir Elton John, Renate Blauel, demande des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à 3 millions de livres sterling à son ex-épouse après avoir affirmé que le musicien lui avait causé une détresse psychologique «grave» pour avoir prétendument violé un accord de ne jamais discuter publiquement de leur mariage ou des raisons de leur séparation. Mme Blauel, 68 ans, a été mariée à Sir Elton, 73 ans, de 1984 à 1988, et depuis leur divorce, elle a fermement évité les feux de la rampe. Le chanteur a ensuite épousé son partenaire de longue date, David Furnish, et ils ont deux fils.Mme Blauel, ingénieur du son allemand, poursuit le chanteur pour violations «répétées et flagrantes» de l’accord, signé après leur divorce, dans son memoir Me et dans le biopic Rocketman, tous deux publiés l’année dernière. Sir Elton, 73 ans, nie les allégations. Une légende Instagram publiée en septembre 2017 par la chanteuse qui faisait référence à leur mariage en Australie, est également mentionnée dans l’affaire.La lettre d’information a coupé le bruit La vie privée « brisée » Dans des documents déposés à la Haute Cour, l’équipe juridique de Mme Blauel a déclaré qu’elle avait essayé de «se débarrasser de son identité» après sa rupture avec le musicien en prenant des mesures pour cacher sa vie au public, y compris en changeant son nom et son apparence. En raison des violations alléguées, le droit de Mme Blauel à la vie privée et à l’autonomie a été «brisé», «Elle et le mariage sont devenus le sujet d’un examen et de discussions de la presse généralisés», poursuivent les journaux. Mme Blauel a demandé une injonction pour empêcher de futures divulgations publiques ainsi que des dommages-intérêts et des frais qui seraient d’environ £ Dans des documents déposés pour sa défense, l’équipe juridique de Sir Elton a nié que le chanteur avait violé l’accord, arguant que les détails du livre, du film et de la publication Instagram sont de notoriété publique et que le contrat «ap ne concerne que des questions privées et confidentielles. »La réclamation de Mme Blauel fait référence à des passages de Moi, qui contient des détails sur la décision de Sir Elton de proposer, le mariage et la réception du couple et des références à leur divorce. Elle se dit particulièrement contrariée par l’écriture de Sir Elton. ne souhaite pas avoir d’enfants dans le mariage et déclare que le couple a tenté de concevoir. Lire la suite Elton John: Non censuré, BBC1, critique: Une publicité prolongée pour le livre de Rocketman Me sans grande révélation Détresse psychologique Son équipe juridique soutient que les violations présumées étaient évidentes et que Sir Elton savait qu’elles affecteraient négativement la vie privée «jalousement gardée» de Mme Blauel. affirme que l’attention renouvelée portée à sa vie «détruit sa vie privée et lui fait subir de graves conséquences psychologiques». L’équipe juridique de Sir Elton a déclaré que la chanteuse n’était pas au courant de ses problèmes de santé mentale.

