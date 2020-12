Lewis Jetta annonce la radiation des West Coast Eagles

L’ancien speedster de l’AFL, Lewis Jetta, a déclaré qu’il ne faisait plus attention à sa radiation surprise et qu’il était plutôt soutenu par plus de temps en famille et une carrière de footballeur dont il peut être fier.

La carrière de 11 ans de Jetta dans l’AFL a été interrompue lorsque les West Coast Eagles ont retiré la machine à excitation en novembre.

Mais l’Australie occidentale a déclaré que sa partenaire Jessica Miller et ses deux jeunes enfants, Lewis et Daisy, l’avaient soulagé de sa déception.

« Je pense toujours qu’il me restait quelques années, mais avec le recul, je suis satisfaite », a déclaré Jetta sur SEN. La capitale sportive.

Lewis Jetta pose avec la Coupe du Premier ministre après la performance triomphante des Eagles en Grande Finale 2018 (Getty)

«Je suis très satisfait, je suis heureux et d’après ce que je vois, le foot n’est pas tout.

« Je suis prêt pour ce nouveau chapitre de ma vie et je suis prêt à passer beaucoup plus de temps avec mes enfants et à leur apprendre la vie, ce qui est probablement la plus grande excitation que je ressens en ce moment. »

Jetta a disputé 202 matchs avec Sydney et la côte ouest après avoir été repêché par les Swans en 2009.

Il a disputé 127 matchs avec Sydney avant d’ajouter 75 autres matchs aux couleurs de la côte ouest après avoir été échangé aux Eagles avant la saison 2016.

Jetta était membre de l’équipe de premier ministre des Swans en 2012 et a remporté un deuxième drapeau avec les Eagles en 2018.

L’un des moments les plus marquants de sa carrière a été de battre Cyril Rioli de Hawthorn dans un concours passionnant sur une aile dans le décideur 2012.

Jetta a de bons souvenirs de sa carrière dans l’AFL.

Jetta s’est d’abord fait un nom avec les Sydney Swans, où il a joué dans l’équipe de Premier ministre en 2012 (Getty)

« C’est difficile à expliquer … Je ne suis qu’un garçon de Bunbury et de retour en 09 ou 07, je n’ai jamais pensé à me rendre à l’AFL et à avoir la carrière que j’avais. C’était juste un rêve pour être honnête », A déclaré Jetta.

«En y repensant maintenant, je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai réfléchi avec ma famille et quelques frères et je n’arrive toujours pas à y croire.

«Maintenant, mon fils et ma fille réfléchissent aussi, ce qui est encore mieux parce qu’ils ne voient que papa, c’est être papa et être… pas une superstar, mettons une demi-étoile.

« En fin de compte, c’est tout ce que j’ai essayé de faire: rendre la famille fière et offrir du divertissement à de nombreux fans. »