Lewis Hamilton supprime les publications des médias sociaux attaquant Helmut Marko après que des citations se sont révélées être de fausses nouvelles

Le champion du monde Lewis Hamilton a été contraint de supprimer les publications des médias sociaux attaquant Helmut Marko, le conseiller de conduite de Red Bull, à propos du mouvement Black Lives Matter, après que des citations attribuées à Marko aient été fausses.

Hamilton a posté un long message à Marko, disant que les commentaires de l’Autrichien l’ont profondément attristé et qu’il était « assez offensé ».

Parmi les déclarations attribuées à Marko, il y avait le commentaire selon lequel le mouvement Black Lives Matter était une distraction pour Hamilton, qui s’est fait entendre en appelant au racisme.

« Certains chauffeurs sont distraits en parlant de vies qui comptent », a déclaré Marko.

« La seule chose qui compte pour Max (Verstappen) est le championnat du monde.

« Sa formation a été optimisée pour cela et il est prêt à partir. »

Le site Web Essential Sport a rapporté ces citations comme des faits, alors qu’en fait, elles provenaient d’un compte Twitter parodique.

Lewis Hamilton (AAP)

« Il était faux pour nous de publier le reportage sans d’abord établir la véracité des informations », a indiqué le site Internet dans un communiqué.

« Nous nous excusons sincèrement auprès du Dr Helmut Marko et d’Aston Martin Red Bull Racing. »

Les « fausses nouvelles » ont attiré la colère de Hamilton, qui, croyant que les citations étaient exactes, a publié une réprimande cinglante de Marko.

« Cela m’attriste profondément que vous considérez la lutte pour l’égalité de traitement des Noirs et des personnes de couleur comme une distraction », a écrit Hamilton.

« Je suis en fait assez offensé.

« Une distraction pour moi était que les fans se présentent au visage noir pour narguer ma famille le week-end de course.

«Une distraction pour moi a été l’adversité inutile et supplémentaire et le traitement injuste auxquels j’ai été confronté en tant qu’enfant, adolescent et même maintenant, en raison de la couleur de ma peau.»

Helmut Marko. (Getty)

Hamilton a terminé en critiquant Red Bull, et la Formule 1 en général, pour un manque de diversité.

« J’espère que cela en dit long sur les quelques personnes de couleur que vous avez dans votre équipe, sur vos priorités et comment vous les voyez.

« Réveillez-vous. Ce sport doit changer. »

Les messages étaient sur les comptes du champion du monde pendant plus d’une heure avant d’être supprimés.

Hamilton a été une voix de premier plan pour l’égalité, affirmant récemment qu’il était « submergé de rage » face aux injustices auxquelles sont confrontées les personnes de couleur dans le monde.