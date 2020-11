Lewis Hamilton sera entendu tout au long de l’histoire, à la fois pour sa capacité sur la piste et pour avoir pris la parole loin de lui.

La grandeur a fait signe à Lewis Hamilton, sa victoire à Istanbul assurant qu’il est statistiquement le pilote le plus titré de Formule 1.

Le Britannique a remporté son septième championnat du monde ce week-end, le plaçant aux côtés du légendaire Michael Schumacher au sommet de la F1.

Désormais avec un bilan ridicule de 94 victoires et 97 pole positions à son actif, il compte trois victoires et 29 pôles devant l’Allemand. Le plus effrayant, c’est qu’il n’a pas encore fini.

À 35 ans, ses réalisations à ce jour sont monumentales. Les records de Schumacher semblaient incomparables. Inattrapable. Maintenant, Hamilton se tient au sommet.

Cela fait 12 ans depuis son premier triomphe au championnat, une bataille serrée avec Felipe Massa dans les derniers virages de la dernière course de la saison au Brésil.

Même en remportant le titre mondial ce jour-là à Sao Paolo à l’âge de 23 ans, Hamilton n’a jamais envisagé le succès qu’il allait remporter dans sa carrière désormais riche et décorée.

Aujourd’hui, ses compétences sont finement perfectionnées comme aucune autre, un militant chevronné qui n’est pas étonné par son entrée dans les livres d’histoire. Chaque fois qu’il entre dans le W11, il en extrait le maximum, montrant toujours une volonté de s’améliorer.

Dans des conditions perfides à l’Intercity Istanbul Park dimanche, l’homme de Stevenage a produit l’un des pilotes les plus forts de sa carrière pour décrocher une septième couronne record.

C’était une classe de maître par temps pluvieux de Hamilton qui a gardé son sang-froid et a géré efficacement ses pneus vieillissants pendant 50 tours pendant que d’autres pilotes tournaient autour de lui sur plusieurs stratégies.

Il a repoussé Sergio Perez au 37e tour et a remporté la course par 30 secondes, son coéquipier Valtteri Bottas un tour supplémentaire derrière. Un entraînement incroyable.

Dans une voiture et une équipe qui poursuivent sans relâche le bord, les gens supposent simplement que Hamilton peut triompher n’importe quel week-end grâce à ses machines. Mais ce n’est pas cette facile.

L’un des grands talents du sport est la constance et c’est quelque chose que Hamilton possède à la pelle. Tout le monde peut avoir le meilleur équipement, mais la principale différence est sa force mentale, sa capacité à gérer le rythme et, lorsque les opportunités se présentent pendant les courses, il peut les réussir sans aucune erreur. Lorsque la pression est à son plus haut, il intervient toujours.

Tous les superlatifs du monde peuvent décrire la classe de Hamilton. Il est un talent incomparable et a prouvé à maintes reprises qu’il possédait les compétences et les engins de course inégalés sur la grille actuelle.

Bottas, deuxième au classement des pilotes, a été exceptionnel cette saison mais a eu du mal à se battre régulièrement contre Hamilton, scellant seulement deux victoires.

Plus bas sur la grille, Max Verstappen de Red Bull a tous les outils pour être un futur champion du monde, tels sont ses talents prodigieux et sa détermination colossale.

Dans l’état actuel des choses, aucun pilote ne charge en avant pour renverser Hamilton alors qu’il tente de se démarquer seul sur huit titres mondiaux en 2021.

Depuis 2014, le résident de Monaco a remporté en moyenne 10 victoires par saison, un record remarquable compte tenu du fait qu’il y a 20-21 courses au calendrier à chaque campagne. Cependant, cette année, il a été encore plus imposant, régnant en maître dans 10 des 14 grands prix à ce jour avec trois courses à disputer à Bahreïn (deux) et à Abu Dhabi.

Gagner près de 50% des courses chaque année au cours des sept dernières années est fascinant, et prouve en outre que la constance et la classe nécessaires pour rester au sommet de son art.

Les carrières sportives sont courtes et fructueuses. Cette fois au sommet fait la une des journaux, des caméras et une publicité constante. Hamilton utilise cette époque comme affiche de la F1 pour une cause plus large plutôt que pour l’auto-promotion.

Alors que la plupart des athlètes se concentrent sur leur travail et remplissent diverses exigences de parrainage, Hamilton continue de se battre et d’inspirer en dehors de la piste. C’est une autre chose qui a peut-être rendu son dernier succès au championnat du monde encore plus spécial.

Dans une année où il connaissait l’histoire qui allait venir de décrocher un septième titre, il possédait une profondeur et un caractère au-delà du circuit, utilisant sa plate-forme pour prôner le changement dans un éventail de sujets de l’égalité raciale et de la diversité. Il a montré une volonté de s’exprimer, de défendre ce en quoi il croit.

Hamilton a pris un genou avant chaque course cette saison, enfilant une chemise noire qui dit Les vies noires comptent. Avant le Grand Prix de Toscane de septembre, il portait une chemise portant les mots Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor.

Faire l’histoire dans une voiture Mercedes qui, grâce à sa conviction, arborait une livrée entièrement noire dans un message provocateur contre le racisme, une rupture radicale avec les couleurs argentées emblématiques qui étaient sur la voiture depuis 2010. Hamilton et Bottas ont également couru en noir salopettes pour la saison.

Le mérite est dû pour son ascension au sommet de la F1 après une éducation modeste à Stevenage mélangée à son talent précoce et à sa détermination inébranlable à être le meilleur. Tout au long du voyage, il n’a jamais semblé se contenter de rien d’autre que de la domination.

Son contrat expirant à la fin de la saison, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il restait confiant qu’un accord serait conclu pour prolonger la carrière de Hamilton avec le Silver Arrow.

Un accord de trois ans devrait être finalisé le mois prochain, le gardant dans l’équipe jusqu’à quelques semaines avant son 39e anniversaire. L’argent ne devrait pas être le problème avec le retard dans la signature, c’est plutôt une assurance par écrit qu’il aura toujours son propre temps et ne sera pas bombardé de parrainage ou de devoirs médiatiques.

Dans l’ensemble, sa grandeur au sein de la F1 ne peut être mise en doute, et les questions se sont déjà posées pour savoir où Hamilton établira la marque pour les futures générations de pilotes.

La grandeur est ouverte aux opinions après tout, mais les chiffres ne mentent pas quand on regarde ses victoires en course et son record de pole position. Il est certain que son titre mondial de sept titres sera encore allongé en 2021.

Pour l’instant, nous devrions simplement apprécier une telle domination athlétique pour la durée pendant laquelle Hamilton est toujours impliqué dans le sport. Ces talents générationnels ne viennent pas trop souvent et façonnent le monde du sport. Il en a inspiré tant et continuera de le faire dans sa quête constante d’être le meilleur.

