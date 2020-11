Lewis Hamilton prononce une course ennuyeuse

La Formule 1 est de retour à Imola pour la première fois depuis 2006 et les pilotes ne tarissent pas d’éloges sur le tracé «old-school» du circuit d’Enzo et Dino Ferrari.

Après tout, la piste située au cœur de la course automobile italienne tiendra à jamais une place dans l’histoire de la F1 en tant que site de la mort d’Ayrton Senna suite à un accident à grande vitesse en 1994. Sans parler de souvenirs plus heureux tels que les victoires de Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Michael Schumacher et Fernando Alonso.

La piste étroite et les chicanes rapides, cependant, ne semblent pas convenir aux courses de F1 modernes – en particulier par rapport aux nouveaux circuits lointains avec des lignes droites extrêmement longues et des séries complexes de virages époustouflants.

Il suffit de demander à Lewis Hamilton, qui seulement le week-end dernier a éclipsé Schumacher en remportant une 92e course de F1 au Portugal.

Lewis Hamilton conduit sa Mercedes lors des qualifications pour le Grand Prix F1 d’Émilie-Romagne. (Getty)

« Je suis à peu près certain que vous verrez une course ennuyeuse demain », a déclaré Hamilton après sa deuxième qualification samedi au Grand Prix d’Émilie Romagne derrière son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas. «Après le virage 1, ce sera un train car il n’y a nulle part où passer.

« Je serais vraiment surpris si c’est une belle course à regarder », a ajouté Hamilton. « J’espère que je me trompe. »

Hamilton a suggéré que les deux clés de la victoire viennent des qualifications et du départ.

« C’est peut-être un peu comme Monaco dans ce sens », a-t-il déclaré. « Je pense que la stratégie sera intéressante demain. Mais il n’y a généralement que quelques options. »

Anciennement le site du GP de Saint-Marin, Imola est revenu en F1 lorsque la saison a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Bottas a réussi un temps de 1 minute, 13,609 secondes et était un mince 0,097 plus rapide que Hamilton.

Alors que Bottas avait le dernier mot, il a reconnu que « personne n’avait fait un tour parfait » sur un circuit que presque tous les pilotes n’avaient pas couru en F1 auparavant – d’autant plus qu’il n’y avait qu’une seule séance d’essais dans le week-end abrégé.

« Bien sûr, il y a des points d’interrogation, mais au moins le point de départ de la course est bon », a déclaré Bottas après avoir remporté sa 15e pole position en carrière. «À plat sur cette piste, c’est vraiment magnifique. C’est vraiment agréable à conduire. Une bonne piste à l’ancienne, c’est ce que nous aimons tous.

Signe des progrès de la F1, Bottas était plus de neuf secondes plus rapide que le chrono de Schumacher pour le GP de Saint-Marin 2006 à Imola.

Max Verstappen de Red Bull s’est qualifié troisième, 0,567 dos.

Hamilton a pris la pole dans neuf des 13 courses cette saison, Bottas s’emparant des quatre autres. Hamilton compte également huit victoires cette saison contre les deux de Bottas.

« En Q3, je n’ai pas fait les deux tours aussi bien. Le premier était correct et le second était plutôt médiocre », a déclaré Hamilton. « C’est vraiment intense… juste une vitesse moyenne-élevée non-stop. La prise en main est très, très élevée. Donc, naturellement, plus vous allez vite, plus il est difficile d’être parfait. »

Valtteri Bottas conduit sa Mercedes lors des qualifications pour le Grand Prix F1 d’Émilie-Romagne. (Getty)

Mercedes peut décrocher un septième titre des constructeurs consécutifs lors de la course de dimanche à moins que Red Bull ne l’emporte de 34 points – ce qui ne s’est pas produit depuis plus de quatre ans.

Ce fut une séance folle pour Red Bull.

Verstappen a terminé deuxième après Hamilton lors de la seule séance d’essais du week-end abrégé plus tôt samedi, mais le pilote néerlandais a signalé qu’il n’avait « aucune puissance » pendant la Q2 et est retourné aux stands sans fixer de temps.

Alexander Albon s’est ensuite détourné de la piste dans l’autre Red Bull.

Red Bull a été en mesure de réparer ce qu’il a signalé comme un problème de bougie d’allumage pour Verstappen et il est revenu juste à temps pour atteindre Q3, tout comme Albon, qui s’est qualifié sixième.

« Les mécaniciens ont fait un très bon travail pour réparer ma voiture », a déclaré Verstappen. « Nous avons juste réussi à passer. »

Daniel Ricciardo conduit sa Renault lors des qualifications pour le Grand Prix F1 d’Émilie-Romagne. (Getty)

Pierre Gasly d’AlphaTauri s’est qualifié quatrième et Daniel Ricciardo de Renault a terminé cinquième. Ricciardo était ravi des performances de sa voiture.

« Je suis très content du résultat d’aujourd’hui. Nous avons trouvé de la vitesse au fil de la séance. Je dirais honnêtement que c’était mon meilleur tour de qualification cette saison », a-t-il déclaré sur le site Internet de Renault.

« Cette piste est incroyable. La cinquième place aux qualifications était également très importante pour la position sur piste car nous pouvons avoir une très bonne bataille en course demain car le groupe autour de nous est très proche.

« Si nous prenons un bon départ, alors nous pourrions avoir une course très solide. »

L’Australien a également déclaré à Sky Sports après la séance: « Je ne pense pas avoir encore fait un aussi bien que ça. Je vais prendre mon tour comme le meilleur tour que j’ai fait jusqu’à présent cette année.

« Je suis ravi. C’était amusant. Cette piste est géniale et je dirais que même si les qualifications ne se sont pas bien passées.

« J’étais à la limite juste à la fin là-bas. C’était le plus amusant que j’aie eu en qualifications pour quelques courses. »

Ferrari a de nouveau eu du mal avec Charles Leclerc se classant septième et Sebastian Vettel éliminé en Q2.

Kimi Raikkonen d’Alfa Romeo, le seul pilote actuel à avoir couru ici en 2006, a été abandonné en Q1.

En raison de l’augmentation des infections à coronavirus en Italie, aucun fan n’est autorisé ce week-end.