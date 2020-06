Lewis Hamilton parle de la mort de George Floyd et des émeutes raciales aux États-Unis

Le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, dit qu’il est « submergé par la rage » alors qu’il continue de s’exprimer lors des événements de la semaine dernière.

Lundi, le pilote Mercedes a livré une frappe piquante à ses concurrents, accusant le monde « dominé par les blancs » de F1 de ne pas avoir reconnu les émeutes raciales qui ont balayé les États-Unis.

Ses commentaires ont frappé un nerf, avec une foule de pilotes de premier plan, dont Daniel Ricciardo et Charles Leclerc, appelant à l’unité.

Hamilton, le seul pilote noir du sport, est maintenant allé plus loin, dans un long article sur les réseaux sociaux détaillant la difficulté de regarder les événements se dérouler ces derniers jours.

« La semaine dernière a été si sombre », a-t-il écrit.

« Je n’ai pas réussi à garder mes émotions.

Lewis Hamilton a parlé des émeutes raciales qui ont balayé les États-Unis. (Getty)

« J’ai ressenti tellement de colère, de tristesse et d’incrédulité dans ce que mes yeux ont vu.

« Je suis complètement submergé de rage à la vue d’un mépris aussi flagrant pour la vie de notre peuple.

« L’injustice à laquelle nous voyons nos frères et sœurs à travers le monde maintes et maintes fois est dégoûtante et DOIT cesser. »

L’homme de 35 ans a déclaré que les événements de la semaine dernière n’étaient pas un choc.

« Tant de gens semblent surpris, mais malheureusement, ce n’est pas surprenant », a-t-il poursuivi.

« Ceux d’entre nous qui sont noirs, bruns ou entre les deux, le voient tous les jours et ne devraient pas avoir le sentiment que nous sommes nés coupables, n’appartenons pas, ou craignons pour notre vie en fonction de la couleur de notre peau.

« Will Smith l’a dit le mieux, le racisme ne s’aggrave pas, il est filmé.

« Ce n’est que maintenant que le monde est si bien équipé en caméras que ce problème a pu être mis au jour de manière aussi importante. »

Minneapolis était le hotspot initial, après la mort de l’homme noir George Floyd quand il a été arrêté par le policier Derek Chauvin.

Le flanc de Lewis Hamilton plus tôt cette semaine a provoqué une réponse de Daniel Ricciardo. (Getty)

Chauvin a été filmé avec son genou sur le cou de Floyd pendant près de neuf minutes, Floyd demandant de l’aide, affirmant qu’il ne pouvait pas respirer.

« Ce n’est que lorsqu’il y a des émeutes et des cris pour la justice que les pouvoirs en place s’effondrent et font quelque chose, mais d’ici là, il est beaucoup trop tard et pas assez a été fait », a déclaré Hamilton.

« Il a fallu des centaines de milliers de plaintes et d’immeubles à brûler avant que les autorités ne réagissent et décident d’arrêter Derek Chauvin pour meurtre, et c’est triste. »

Hamilton a terminé en soulignant que le racisme ne se limitait pas uniquement aux États-Unis.

« Malheureusement, l’Amérique n’est pas le seul endroit où le racisme vit et nous continuons à échouer en tant qu’humains quand nous ne pouvons pas défendre ce qui est juste », a-t-il ajouté.

« Ne restez pas assis en silence, quelle que soit la couleur de votre peau.

« Black Lives Matter. »