L’évolution d’Elliot Page, de ‘Trailer Park Boys’ à ‘The Umbrella Academy’

Épisode encore Pit Pony, 1997-2000Page n’avait que 10 ans lorsqu’il a fait ses débuts d’acteur dans l’émission télévisée «Pit Pony» – un film sur un jeune garçon qui se lie d’amitié avec un poney utilisé pour transporter du charbon dans une mine de la Nouvelle-Écosse. Dans le téléfilm, Page joue l’un des enfants mineurs, Maggie MacLean, et a revisité le rôle lorsque l’histoire a été redémarrée en tant qu’émission télévisée en 1999 (et lui a ensuite remporté un prix du jeune artiste).

Épisode encore Trailer Park Boys, 2001-2002En tant que progéniture de M. Lahey, Treena, Page a fait de nombreuses courses au magasin du coin graisseux pour le pepperoni et la fumée dans la série humoristique canadienne «Trailer Park Boys». Il est apparu dans plusieurs épisodes au cours des premières saisons de l’émission jusqu’en 2002. C’était son troisième concert d’acteur professionnel.

Scène de filme X-Men: Le dernier combat, 2006Meee-oow! Page a joué Kitty Pryde (également connu sous le nom de Shadowcat) dans l'ajout de Brett Ratner 2006 à la franchise X-Men. Page était le troisième acteur à dépeindre Pryde dans l'univers cinématographique X-Men, mais aussi le plus connu – les deux autres apparitions dans « X-Men » et « X2 » n'étaient que des camées. Page a repris le rôle de Kitty Pride dans le film de suivi de 2010 « X-Men: Days of Future Past ».

Juin 2007Sans doute le rôle le plus notable de Page, et certainement celui qui l’a mis sur la voie rapide de la renommée mondiale, « Juno » voit Page jouer l’adolescente enceinte Juno MacGuff face à un futur père malheureux Paulie Bleeker (Michael Cera). Le rôle a valu à Page une nomination aux Oscars – bien que c’était avant qu’il ne se présente publiquement comme transgenre, il s’agissait donc d’une nomination aux Oscars de la meilleure actrice.

Scène de filme Fouetter, 2009 Page joue Bliss Cavender, une patineuse indie rock dans la campagne du Texas qui tombe amoureuse du derby à rouleaux sur piste de banque et rejoint une équipe locale à Austin pour sortir du circuit du concours de beauté. Réalisé par Drew Barrymore, le film a d’abord échoué financièrement mais est rapidement devenu un favori culte.

Scène de filme Création, 2010Page a rejoint un casting de stars de haut niveau, dont Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy et Tom Hardy dans le hallucinant « Inception » 2010 en tant qu’Ariadne, un ingénieur de rêve.

Campagne des droits de l'homme Sortir comme gay, 2014 Page a fait la une des journaux internationaux en février 2014, mais pas pour ses talents d'acteur – il s'est présenté comme homosexuel à la conférence Time to Thrive de la Campagne des droits de l'homme. « Il existe des stéréotypes omniprésents sur la masculinité et la féminité qui définissent la façon dont nous sommes tous censés agir, nous habiller et parler. Ils ne servent personne », a déclaré Page à l'époque.

Vidéo encore Clip vidéo « No Cities to Love » de Sleater-Kinnney, 2015 Peu de temps après être devenu gay, Page s’est associé aux punk rockers queer Sleater-Kinney pour rejoindre leur court métrage vidéo pour leur chanson « No Cities to Love ». Page a été l’une des nombreuses stars à faire une apparition en chantant et en dansant dans la vidéo, aux côtés des co-fondatrices de Sleater-Kinney Carrie Brownstein et Janet Weiss – Miranda July, Natasha Lyonne, Fred Armisen et Brie Larson ont également rejoint.

Getty Images Tallulah, 2016 Dans le film «Tallulah» de Stan Heder (qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance 2016), Page joue une femme sans-abri nommée Tallulah qui kidnappe un enfant en bas âge à sa mère toxicomane et tente de l'élever tout en fuyant la loi. Page joue aux côtés d'Allison Janney et Uzo Aduba.

Getty Images Contes de la ville, 2019 Cette courte série d’anthologies de Netflix est un redémarrage de la précédente adaptation de 1993 et ​​est basée sur les romans Armistead Maupin du même titre. Dans la version 2019, Page joue la fille adoptive de Mary Ann Singleton (Laura Linney), qui retourne à San Francisco après s’être séparée de ses parents près de deux décennies plus tôt.

Getty Images Il y a quelque chose dans l’eau, 2019 Page a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film documentaire sur les Néo-Écossais autochtones et africains qui se battent pour protéger leurs terres et leur avenir contre les catastrophes et la pollution environnementales. Page a réalisé le film aux côtés d’Ian Daniel, et le film met également en vedette Stephen Colbert.

L’Académie des parapluies, 2019Page a fait tourner les têtes dans le rôle de Vanya Hargreeves dans la série Netflix «The Umbrella Academy», qui a été renouvelée pour une troisième saison. Après sa sortie en décembre, Netflix a confirmé que Page continuerait le rôle de Hargreeves et rejoindrait la saison à venir.