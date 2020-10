Lever l’interdiction de visite à domicile en Écosse le jour de Noël

L’interdiction des visites à domicile en Écosse devrait être levée le jour de Noël pour donner à un public de plus en plus fatigué quelque chose d’espoir à viser, a déclaré le dirigeant travailliste écossais. Nicola Sturgeon fera bientôt une annonce pour Noël. Dans une interview avec i, il a déclaré que des «directives spéciales» devraient être introduites pour la période des fêtes, y compris un assouplissement de l’interdiction de visite à domicile le jour de Noël lui-même. Il a ajouté qu’il était important qu’une annonce soit faite bientôt, sinon les gens «tomberont» et il y avait un risque qu’ils commencent à bafouer les règles. En savoir plus Système à cinq niveaux de l’Écosse: explication des restrictions de verrouillage, des pubs et restaurants aux gymnases Il y a de plus en plus d’appels de plusieurs partis pour que le gouvernement écossais décrive quelle sera son approche pour un Noël sûr Covid, mais les ministres ont insisté sur le fait que c’est aussi Plus tôt cette semaine, la dirigeante conservatrice écossaise de Holyrood, Ruth Davidson, a appelé à une «modération temporaire et proportionnée des restrictions domestiques». Elle a déclaré que l’Écosse avait de solides arguments pour autoriser «un degré limité de socialisation à domicile» à Noël. Le jour et le lendemain de Noël, pour toutes les zones en dehors du niveau 4. « Directives spéciales » M. Leonard a déclaré: « Nous pensons qu’il faut essayer de trouver des directives spéciales et raisonnables pour Noël. » Si nous pouvons avoir des directives spéciales pour Halloween, nous pouvons sûrement avoir des directives spéciales pour Noël qui sont un peu plus adaptées à la condition humaine. «Si nous sommes encore sur le point d’avoir des restrictions qui empêchent les contacts de ménage à ménage à l’intérieur, n peut-être qu’il pourrait y avoir un relâchement de cela, par exemple. »Les gens à travers le Royaume-Uni se demandent à quel point Noël sera« normal »cette année (Photo: PA) Il a poursuivi:« S’il y a une approche totalement rigide à cela, le danger alors est que les gens bafoueront non seulement la règle «pas de contact familial», mais d’autres règles qui ont été établies. «Il faut comprendre que là-bas, dans le monde réel, les gens recherchent un peu de répit à Noël.» M. Leonard a ajouté qu’au lieu d’attendre jusqu’en décembre, Mme Sturgeon devrait bientôt faire une annonce pour donner aux gens quelque chose à viser au cours des prochains mois. «Il y a un risque que la tête des gens baisse et il y aura un esprit croissant de pessimisme, et Je ne pense pas que ce soit bon ni pour le bien-être mental des gens, ni pour le besoin sociétal des gens de coopérer avec les directives et les restrictions », a-t-il ajouté. Le dirigeant travailliste écossais, qui parlait avant la publication du rapport de l’EHRC sur l’antisémitisme et celui de Jeremy Corbyn La suspension ultérieure, a également mis en garde contre un «effilochage» du soutien public aux restrictions des coronavirus en Écosse, ajoutant que cela pourrait être contré par la publication de «preuves démontrables» sur les raisons pour lesquelles certaines restrictions étaient utilisées et pourquoi elles étaient jugées efficaces. Indépendance écossaise M. Leonard a également semblé adoucir la position du Labour sur un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise, affirmant que son parti «ne favorise pas» un autre vote dans les cinq prochaines années. être une «priorité» pour le gouvernement écossais «en ce moment». Ses commentaires sont un changement de ton par rapport à une interview qu’il a donnée le mois dernier, quand il a souligné que les travaillistes restaient «opposés» à un second vote sur l’avenir de l’Écosse. de la politique de son parti en la matière, M. Leonard a déclaré: «Nous ne sommes pas favorables à un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse au cours de la prochaine législature. es priorités des cinq prochaines années seront de faire face à la crise de santé publique de la pandémie, à la crise de l’emploi dans laquelle nous sommes obligés de se trouver et à la manière dont nous pouvons recalibrer l’économie et les services publics. «Notre position sera claire : que nous ne voyons pas, pour le moment, qu’il soit une priorité du peuple et certainement pas du Parti travailliste écossais d’organiser un deuxième référendum. »Le soutien à l’indépendance de l’Écosse a augmenté pendant la pandémie (Photo: Getty) Demandé si c’était un assouplissement de la position du Labour sur indyref2, il a répondu: «Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui dit ‘jamais’ – même [former Scottish Conservative leader] Jackson Carlaw dit 35 ans. « Nous comprenons les priorités du peuple, et ils ne sont pas pour un deuxième référendum sur l’indépendance de si tôt. » M. Carlaw a déclaré l’année dernière que les 41 années qui se sont écoulées entre les deux votes du Royaume-Uni sur l’Europe étaient une bonne Le soutien à l’indépendance de l’Écosse a nettement augmenté cette année, les sondages les plus récents suggérant qu’entre 55 et 60% de la population soutiendraient désormais Oui. M. Leonard a déclaré qu’il pensait que c’était motivé par l’élection de Boris Johnson en tant que Premier ministre et les électeurs comparant la façon «imprudente» dont son gouvernement avait géré la pandémie de coronavirus avec la façon dont elle avait été gérée en Écosse. «Je ne nie pas que les sondages disent qu’il y a eu une augmentation soutien à l’indépendance, mais ils nous disent aussi que les gens ne voient pas cela comme une priorité », a-t-il ajouté.

