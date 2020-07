L’événement « The Device » de Fortnite est maintenant disponible à l’achat dans la boutique d’objets

in

Un morceau de l’un des Fortnite les événements les plus importants sont entrés dans la boutique d’objets cette semaine.

Pour 200 V-Bucks, les joueurs peuvent désormais réécouter la musique de «The Device», l’un des événements les plus importants de l’histoire du jeu. À la fin de la deuxième saison de Fortnite Au chapitre deux, les joueurs ont assisté à l’explosion de The Agency et à la tempête se transformant en eau, ce qui s’est avéré être un aperçu de la saison trois.

Lors de cet événement, une bande-son inquiétante a pu être entendue. Cette bande-son a été un succès auprès de nombreux fans, qui ont déclaré que c’était l’une des meilleures fonctionnalités de l’événement. Maintenant, il est disponible pour être entendu dans le jeu pour son exécution complète de 10 minutes.

L’événement Device était non seulement l’un des événements les plus importants, mais aussi l’un des plus populaires de Fortnite jusque là. L’événement a battu des records sur Twitch, attirant 2,3 millions de téléspectateurs simultanés.

On pense que la raison en est en grande partie due au fait que les serveurs ont atteint la compacité peu de temps après le début de l’événement. En raison de l’incapacité des joueurs à entrer dans le jeu et à en faire l’expérience eux-mêmes, ils ont commencé à se tourner vers les diffusions en direct pour s’assurer de ne pas manquer le spectacle au fur et à mesure qu’il se déroulait.

